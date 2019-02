Parchen gelingt ein 3:1-Überraschungserfolg im Pokal gegen Güsen. Zum Jubeln war nach dem Abpfiff aber niemandem zumute.

Parchen l Nach zehn Minuten war das Thema Fußball zumindest für die Gäste erledigt. Tobias Maeße hatte sich ohne gegnerische Einwirkung einen Wadenbeinbruch sowie den Riss der Bänder zugezogen. In der folgenden, langen Unterbrechung berieten die Teams, ob es weitergehen soll. „Bei uns haben sich vier Spieler dafür ausgesprochen, Parchen wollte auch weitermachen. Vielleicht hätte ich als Trainer sagen sollen, wir spielen nicht weiter. Aber in meinen 30 Jahren Fußball-Laufbahn habe ich noch nie erlebt, dass ein Spiel nach einer Verletzung abgebrochen wurde“, grübelte René Bonitz auch am Montag noch, ob die Entscheidung richtig war.

Die Partie wurde fortgesetzt – ohne Maeße und ohne Julian Schmidt, der sich zu diesem Zeitpunkt auch schon das Außenband gerissen hatte. Selbst beim Gastgeber war ein Wechsel nötig, Enrico Sekat hatte sich am Knie verletzt.

Mental waren die verbliebenen Güsener nicht mehr auf dem Platz. Ganz schlecht verteidigten sie in der 27. und 34. Minute, so dass Christian Vormeister erst aus spitzem Winkel das 1:0 und dann mit einem Schuss aus 25 Metern, bei dem der Torhüter in die Sonne schaute, das 2:0 markieren konnte. Kurz darauf ließ sich auch Tobias Pohl auswechseln. Ein Strafstoß, den Willy Buchheim (Bonitz: „Er ist als Kapitän als einziger noch vorweg marschiert.“) verwandelte, brachte den Anschluss in der 58. Minute. Die Güsener machten nun etwas Druck. Doch nachdem Bonitz auch noch Philipp Theele mit Meniskus- oder Kreuzband­riss (MRT folgt) vom Platz nehmen musste, Germania also in Unterzahl spielte, gelang abermals Vormeister auch noch das 3:1 (75.).

Fast Perfekter Tag

Der dreifache Schütze und Ex-Güsener, für den es damit eigentlich ein perfekter Fußball-Nachmittag hätte sein können, erklärte: „Das war ein schwarzer Tag für alle. Wir wünschen allen Verletzten gute Besserung.“

Torfolge: 1:0, 2:0 Christian Vormeister (27., 34.), 2:1 Willy Buchheim (58. FE), 3:1 Christian Vormeister (75.)

TSG Parchen: Genrich - R. Hackbarth, Mehlhase, Stärke, Schlahs, T. Hackbarth, Kampe (84. Hagemann), Vormeister, Sekat (5. Sappelt), Kopp, Brakowski (67. Meyer)

Germania Güsen: Lepper - Schröder, Maeße (11. Günther), Schmidt (11. Mittag), Pohl (37. Nethe), Döbberthin, Linnecke, Buchheim, Golz, Theele, Truetsch

Schiedsrichter: Christian Schütze - Felix Krüger, Dean-Robbin Ziebarth

Zuschauer: 140