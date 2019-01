Die Nachwuchsabteilung des SC Osterwieck hat beim Turnier von Eintracht Braunschweig teilgenommen.

Osterwieck l Neben den Saisonspielen richtet Eintracht Braunschweig regelmäßig kleine Turniere aus, um den jüngsten Spielerinnen noch mehr Spiel­erfahrung geben zu können. Mit dabei waren die U12-Mädchen des Sportclub Osterwieck und Trainerin Cora-Lee Kutra.

Sieg zum Auftakt

In der ersten Partie gelang, bei einer Spielzeit von zweimal 15 Minuten, ein 45:37-Sieg gegen den Bovender SV. Beide Teams zeigten ein ausgeglichenes Spiel, wo sich zum Schluss die Osterwieckerinnen durch eine gute Verteidigung und sicheren Korbabschlüssen durchsetzten. Im zweiten Spiel trat der SCO gegen die Gastgeber an, die Eintracht ging als klarer Favorit in das Spiel. Nachdem noch der hart erkämpfte erste Sieg in den Knochen lag, schöpften die Mädchen noch einmal aus allen Reserven und versuchten, den Braunschweigerinnen das Leben so schwer wie möglich zu machen. Am Ende gewann Eintracht Braunschweig verdient mit 63:41. Der SC Osterwieck ließ einige Fortschritte im eigenen Spiel erkennen und war stolz auf den Sieg gegen Bovenden.

Beim Wurfwettbewerb aller teilnehmenden Spielerinnen erzielte Lena Tantius den zweiten Platz für den SC Osterwieck.

Als nächster Termin steht für die SCO-Minis und U12 das Schulliga-Turnier als Profi&Kids Day mit den Aschersleben Tigers am 27. Januar in Aschersleben an.