Die Wege vom Fußball-Regionalligisten VfB Germania Halberstadt und Trainer Sven Körner trennen sich.

Halberstadt l Wie der Verein am gestrigen Montag in einer Pressemitteilung bekannt gab, einigten sich beide Seiten in freundlicher Atmosphäre auf ein Ende der Zusammenarbeit.

Der VfB Germania Halberstadt und Trainer Sven Körner werden in der Saison 2020/21 nicht weiter zusammenarbeiten. Die Gespräche, ob man auch die neue Saison gemeinsam gestaltet, liefen seit einigen Wochen in partnerschaftlicher Atmosphäre. Der Cheftrainer wird Germania aus persönlichen Gründen zum Saisonende verlassen und möchte nach seinem ersten Jahr als Regionalliga-Trainer weiter an seinem beruflichen Lebenslauf arbeiten.

Erfolg stellt sich spät ein

Der Verein und Sven Körner hatten letztes Jahr kurzfristig zueinander gefunden. Körner war bereit, mit dem Verein den gemeinsamen Weg des Halbprofitums beim Spielerkader zu gehen. Und die Germania setzte auf einen jungen dynamischen Trainer, der sich entwickeln wollte. Die Mannschaft startete mit erfrischenden Offensivfußball in die Regionalliga-Saison 2019/20, musste aber zum Jahreswechsel dem enormen Pensum von Arbeit, Training und Spielbetrieb Tribut zollen.

Körner erreicht sportliche Ziele

Nach dem überraschenden Sieg im Landespokal-Viertelfinale gegen den Halleschen FC fasste die Mannschaft wieder Tritt und wurde nun durch Corona ausgebremst. Sollte es bei den besprochenen Regelungen in der Regionalliga Nordost bleiben, würden die sportlichen Saisonziele, Klassenerhalt und Landespokal-Halbfinale erreicht werden. Der Verein dankt Sven Körner und seinem Trainerteam ausdrücklich für diese geleistete Arbeit.

Der VfB Germania Halberstadt wird auch in der neuen Saison den eingeschlagenen Weg der wirtschaftlichen Konsolidierung fortsetzen, was sicher auch in der Corona Krise angebracht erscheint und weiter auf Talentsuche in den Nachwuchszentren sowie in der Region gehen und jungen Spielern die Chance geben, sich in der Regionalliga zu zeigen.Die Aufgabe des sportlichen Leiters Enrico Gerlach und dem Verein verbundenen Beratern ist es nun, neben einen neuen Trainer, der die Vereinsphilosophie mitträgt, diese Kicker zu finden. Ein großer mannschaftlicher Umbruch soll vermieden werden.

Planungssicherheit gegeben

Durch faire und offene Gespräche haben nun beide Seiten Klarheit in der Planung. Für Sven Körner war und ist der VfB Germania Halberstadt ein guter Partner im Fußballgeschäft. „Das Jahr in Halberstadt wird meine weitere berufliche Entwicklung mitprägen und ich danke den Verantwortlichen dafür, dass sie auch in sportlich schwierigen Zeiten mir als Trainer den Rücken gestärkt haben“, betont Körner.