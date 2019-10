Trotz einiger Sorgenfalten im Vorfeld kann der Wernigeröder SV Rot-Weiß wieder auf ein gelungenes Reitturnier zurückblicken.

Das Reitturnier des Wernigeröder SV Rot-Weiß in Namen und Zahlen Pl. Pferd Reiter/in Ergebnis Team/Verein Führzügel-Wettbewerb 1. Paela Marlene Ulrich 8.0 RFV Groß Quenstedt 2. Suhletal Carina Hannah Husung 7.7 Wernigeröder SV Rot-Weiß 3. Ramba Zamba Larina Marie Rosenau 7.5 RV Liebenburg 4. Selehems Owain. Moritz Schmitt 7.0 RFV Bergen Reiter-Wettbewerb Schritt - Trab 1. Steintänzerin Greta Reinecke 7.4 RFV Nonnenbach Drüb./V‘stedt 2. Comtess Emma Bo Maiwald 6.8 RFV Eilsleben u. Umg. 3. Diabolo Marla Klaus 6.3 RFV Derenburg 4. Ilse Emma Schütze 6.1 RV Schimmerwald Abbenrode 6. Romy Kristin Strommenger 5.8 Reit- und Voltigierverein Harz Reiter-Wettbewerb Schritt - Trab - Galopp 1. Diamon D Leonie Schwarze 7,7 RFV Eilsleben u. Umg. 2. Steintänzerin Hannah Husung 7.5 RFV Nonnenbach Drüb./V‘stedt 3. Comtess Emma Bo Maiwald 6.7 RFV Eilsleben u. Umg. 4. Picobello Helene Verena Langer 6.0 RFV Stöckh.-Wolfenb. zu Halch 5. Krümel Theresa Henze 5.8 RFV Westeregeln 5. Ilse Emma Schütze 5.8 RV Schimmerwald Abbenrode Mini-Stilspring-Wettbewerb - mit erlaubter Zeit 1. Titano Ziva Behrens 8,0 RFV Oschersleben/Bode 2. Ubbeville Lea Weber 7.6 RV Darlingerode 3. Lufti Lewin Hintze 7.5 RFV Oschersleben/Bode 4. Contaro Ziva Behrens 7,2 RFV Oschersleben/Bode Stilspring-Wettbewerb - mit erlaubter Zeit 1. Steendiek‘s Daw. Maja Antonie Schütze, 7,5 RV Schimmerwald Abbenrode 2. Kalman Lewin Hintze 7.4 RFV Oschersleben/Bode 3. Titano Ziva Behrens 7,3 RFV Oschersleben/Bode 6. For Jollity Karolin Strommenger 6,8 Wernigeröder SV Rot-Weiß Springprüfung Klasse E 1. Diabolo Merle Wegener 0/50.82 RFV Derenburg 2. Quatschkopf Katrin Apel 0/52.20 RFV Oschersleben/Bode 3. Calypso Hedwig Lilli König 0/53.79 RFV Westerhausen 4. For Jollity Karolin Strommenger 0/54.15 Wernigeröder SV Rot-Weiß 5. Bellatrix Sina Katt 0/55.88 RFV Stade 9. Snooker Lisa Denecke 0/57.10 FSV Quedlinburg 10. Ramalco Chiara Papendieck 0/58.09 RFV Nonnenbach Drüb./V‘stedt 13. Calim Emely Chantale Fritsch 0/59.67 FSV Quedlinburg 16. Ubbeville Lea Weber 0/65.03 RV Darlingerode 21. Clarissa Julia Monzer 4/57.00 RFV Badeborn 23. Rosi Jana Engelke 4/58.83 RV Vorharz-Silstedt Springpferdeprüfung Klasse A** 1. Coralie PJ Robin Hilgner 7.8 RFV Westercelle/Altencelle 2. Anny CS Anna-Lena Kuntzer 7.6 RFV Eystrup u. Umg. 3. Quinet Anna-Lena Kuntzer 7.5 RFV Eystrup u. Umg. 4. GeeGee DicDoc Fabian Ahrens 7.4 RFV Derenburg 5. Carlotta Anne Wieckert 7.3 RFV Hüttenrode u. Umg. 5. Lexington Fabian Ahrens 7.3 RFV Derenburg 10. Dubai Falk Römmer 7.0 RFV Derenburg Springpferdeprüfung Klasse L 1. Quinet Anna-Lena Kuntzer 8.2 RFV Eystrup u. Umg. 2. Lutz Carola Schedlbauer 8.1 Wernigeröder SV Rot-Weiß 3. Coralie PJ Robin Hilgner 8.0 RFV Westercelle/Altencelle 3. Carlotta Anne Wieckert 8.0 RFV Hüttenrode u.Umg. 5. GeeGee DicDoc Fabian Ahrens 7.9 RFV Derenburg 7. Lexington Fabian Ahrens 7.5 RFV Derenburg 8. Cadora D Katja Wölfer 7.4 RFV Königerode u. Umg. 12. Dubai Falk Römmer o.W. RFV Derenburg Springprüfung Klasse A* geschlossen 1. Little Lady Gaga Meike Wolfschmitt 0/51.38 RV Liebenburg 2. Kwept Janne Woldt 0/51.90 RFV Westeregeln 3. Lady-Lesley Greta Brune 0/53.57 Wernigeröder SV Rot-Weiß 4. Kirly Tino Brücher 0/53.75 RFV Groß Rodensleben 5. Quintenio Ralf Engelhardt 0/56.31 RFTV am Park Osterweddingen 12. Ubbeville Jessica Kunze 0/61.67 RV Darlingerode 14. Lecando Mika Haunschild 4/61.46 Wernigeröder SV Rot-Weiß 15. Cappuccina Anne-Marie Weidling 4/66.00 RFV Westerhausen 16. Invincible FBH Olivia Paul 4/67.77 RFV Derenburg 18. Jesie James Marlene Müller 5/72.67 RFV Nonnenbach Drüb./V‘stedt 22. Ramalco Chiara Papendieck 8/66.67 RFV Nonnenbach Drüb./V‘stedt Stilspringprüfung Klasse A* mit Zeitpunkten 1. Mona-Lisa N Lina Nebe -0.8/52.40 RFV Quellendorf 2. Herbstfee Clara Drießlein -1.0/50.70 RFV Westeregeln 3. Caro Luca Beschnidt -1.1/49.22 PF Schackensleben 4. Castro Kilian Römmer -0.8/52.95 RFV Groß Rodensleben 5. Olivia Mona-Maika Meier -0.4/56.06 RFV Staßfurt 12. Clarissa Julia Monzer -0.7/53.77 RFV Badeborn 13. Filou Celine Trikowsky -0.1/59.08 RFV Königerode u. Umg. 17. Rosi Jana Engelke -0.7/53.52 RV Vorharz-Silstedt 18. Ramalco Chiara Papendieck -0.7/61.46 RFV Nonnenbach Drüb./V‘stedt Stilspringprüfung Klasse A* mit Zeitpunkten 1. Kwept Janne Woldt -0.8/52.61 RFV Westeregeln 2. Pialotta Z Kilian Römmer -1.0/50.23 RFV Groß Rodensleben 3. Cantos Luca Beschnidt -0.7/53.59 PF Schackensleben 4. Cellestiella Marie-Sophie Jendral -0.3/57.43 RFV Derenburg 5. Suzi Emily Wolfschmitt -0.5/55.28 RV Liebenburg 6. Oki-Doki Celine Trikowsky -0.6/54.41 RFV Königerode u. Umg. 7. Penny Jessica Koch -0.2/58.69 RFV Königerode u. Umg. Springprüfung Klasse A** geschlossen 1. Django SR Susann Winter 0/50.35 RFV Westeregeln 2. Cap de Luna Tim Körber 0/50.84 RFTV am Park Osterweddingen 3. Kirly Tino Brücher 0/52.32 RFV Groß Rodensleben 4. Quintus S Janne Woldt 0/53.01 RFV Westeregeln 5. Alcapone Tim Körber 0/53.14 RFTV am Park Osterweddingen 6. Lady-Lesley Greta Brune 0/53.61 Wernigeröder SV Rot-Weiß 13. Quintana Mo Olivia Paul 4/54.89 RFV Derenburg 16. Jesie James Marlene Müller 5/66.80 RFV Nonnenbach Drüb./V‘stedt 18. Ruby Jessica Waschkowski 8/56.82 RFV Königerode u. Umg. 23. Ramalco Chiara Papendieck 15/91.38 RFV Nonnenbach Drüb./V‘stedt Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse A** geschlossen 1. Pialotta Z Kilian Römmer 0/28.54 RFV Derenburg 2. Florette Kilian Römmer 0/29.31 RFV Derenburg 3. Lady-Lesley Greta Brune 0/31.37 Wernigeröder SV Rot-Weiß 4. Penny Jessica Koch 0/32.23 RFV Westerhausen 5. Charlien H Kim Ackermann 0/33.84 RFV Westeregeln 8. Calla S Lucy Schumann 4/35.09 Wernigeröder SV Rot-Weiß 9. Lecando Erik Haunschild 4/39.23 Wernigeröder SV Rot-Weiß 13. Ramalco Chiara Papendieck 7/60.07 RFV Nonnenbach Drüb./V‘stedt Springprüfung Klasse L 1. Core Susann Winter 0/63.24 RFV Westeregeln 2. Lutz Carola Schedlbauer 0/65.87 Wernigeröder SV Rot-Weiß 3. Chacco-Lena Pia Ackermann 0/66.99 RFV Westeregeln 4. Gardoso Jessica Paul 0/67.04 RFV Derenburg 5. Quintano Michael Steinz 1/71.91 RV Gehrden u. Umg. 9. Florette Kilian Römmer 4/67.60 RFV Derenburg 14. Cadora D Katja Wölfe 6/74.92 RFV Königerode u. Umg. 16. Lady-Lesley Greta Brune 8/82.55 Wernigeröder SV Rot-Weiß 24. Ubbeville Jessica Kunze 15/79.18 RV Darlingerode Springprüfung Klasse L 1. Dina d‘or Gerald Golze 0/60.94 RV Gehrden u. Umg. 2. Chacco-Lena Pia Ackermann 0/66.97 RFV Westeregeln 3. Lutz 143 Carola Schedlbauer 0/67.28 Wernigeröder SV Rot-Weiß 4. Finn Mc Missile Victoria Klein 0/67.80 RFV Derenburg 5. Caletta Anna-Lena Kuntzer 0/70.38 RV Eystrup u.Umg. 7. Cadora D Katja Wölfer 1/72.64 RFV Königerode u. Umg. 10. Lady-Lesley Greta Brune 1/73.94 Wernigeröder SV Rot-Weiß 12. Florette Kilian Römmer 4/67.75 RFV Derenburg 14. Colja P Lucy Schumann 4/87.721 Wernigeröder SV Rot-Weiß Springprüfung mit steigenden Anforderungen Klasse L 1. Dina d‘or Gerald Golze 0/55.83 RV Gehrden u. Umg. 2. Shirley Soo S Johanna Börns 0/57.67 RFV Wegeleben 3. Cyrus-Chrysost. Lutz Besecke 0/58.71 RV Ziepel 4. Finn Mc Missile Victoria Klein 0/59.16 RFV Derenburg 5. Lex Barker Udo Walter 0/59.18 RFV Einetal Westdorf-Aschersl. 11. Florette Kilian Römmer 4/54.07 RFV Derenburg 13. Chevignon Susann Titze 4/60.14 RV Vorharz-Silstedt 15. Lissabon R Kai Haunschild 4/62.55 Wernigeröder SV Rot-Weiß Springprüfung Klasse M* 1. Valery Constanze Meier 0/64.45 RFV Isenhagener Land 2. Luran Michael Steinz 0/65.32 RV Gehrden u. Umg. 3. Arwen Ralf Steinbach 0/67.04 RFV Einetal Westdorf-Aschersl. 4. Stanley Anne Keller 0/68.49 RFV Einetal Westdorf-Aschersl. 5. Santos Anna-Lena Kuntzer 0/66.97 RV Eystrup u. Umg. 7. Cucki Carola Schedlbauer 4/63.25 Wernigeröder SV Rot-Weiß 10. Chevignon Susann Titze 4/64.71 RV Vorharz-Silstedt 21. Pyppa Falk Römmer 14/81.97 RFV Derenburg 23. Lotta Carola Schedlbauer 17/93.29 Wernigeröder SV Rot-Weiß Springprüfung Klasse M* 1. Venezia Kristin Windisch 0/62.28 RV Königsborn 2. Caramba Car. Lutz Besecke 0/63.17 RV Ziepel 3. Cazano Steffen Buchheim 0/63.96 RV Ihleburg 4. Lady Lüka Julia Althoff 0/64.46 RFV Stöck.-Wolfenb. zu Halch 5. Feruna Andreas John 0/65.63 RRV Hettstedt/Walbeck 8. Lutz Carola Schedlbauer 0/67.40 Wernigeröder SV Rot-Weiß 9. Lotta Carola Schedlbauer 0/68.05 Wernigeröder SV Rot-Weiß Springprüfung Klasse M* 1. Luran Michael Steinz 0/63.09 RV Gehrden u. Umg. 2. Let‘s go Ritchy Andrea Hartlef 0/63.49 RV Elmlohe-Marschkamp 3. Chacco-Lena Pia Ackermann 0/64.39 RFV Westeregeln 4. Finn Mc Missile Victoria Klein 0/64.48 RFV Derenburg 5. Quentana v. A. Kristin Windisch 0/65.72 RV Königsborn Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse M* 1. Quintus Hendrik Holländer 0/31.26 RV Ihleburg 2. Venezia Kristin Windisch 0/31.91 RV Königsborn 3. Curtis Tino Bode 0/32.19 Hallescher RFV Seeben 4. Lotta Carola Schedlbauer 0/33.59 Wernigeröder SV Rot-Weiß 8. Chevignon Susann Titze 0/38.03 RV Vorharz-Silstedt 13. Finn Mc Missile Victoria Klein 4/34.39 RFV Derenburg 32. Lissabon R Kai Haunschild 12/54.38 Wernigeröder SV Rot-Weiß Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse M* 1. Let‘s go Ritchy Andrea Hartlef 0/31.83 RV Elmlohe-Marschkamp 2. Caramba Car. Lutz Besecke 0/32.11 RV Ziepel 3. Victoria Lisa Naujok 0/33.35 RV Ihleburg 4. Paganini Sc Steffen Buchheim 0/33.59 RV Ihleburg 5. Cazano Steffen Buchheim 0/34.19 RV Ihleburg Punktespringprüfung Klasse S* 1. Chicago Tino Bode 65/54.87 Hallescher RFV Seeben 2. Esperanto Tino Bode 65/56.07 Hallescher RFV Seeben 3. Quinetto Andreas John 65/59.22 RV Hettstedt/Walbeck 4. Pokerface Kay Körber 65/61.82 RFTV am Park Osterweddingen 5. Valery Constanze Meier 65/64.50 RFV Isenhagener Land 9. Lotta Carola Schedlbauer 65/66.28 Wernigeröder SV Rot-Weiß Springprüfung Klasse S* mit Siegerrunde 1. Esperanto Tino Bode 0/34.57 Hallescher RFV Seeben 2. Charly-Ann Christof Kauert 0/34.93 Union 1861 Schönebeck 3. Chequila Tino Bode 0/45.22 Hallescher RFV Seeben 4. Arwen Ralf Steinbach 4/41/24 RFV Einetal Westdorf-Aschersl. 5. Orplid Christof Kauert 8/40.70 Union 1861 Schönebeck 14. Cucki Carola Schedlbauer 16/74.95 Wernigeröder SV Rot-Weiß 18. Pyppa Falk Römmer 39/101.6 RFV Derenburg-hbu

Wernigerode l Das diesjährige Reitturnier „Am Ziegenberg“ bereitete den Organisatoren des Wernigeröder SV Rot-Weiß in der Vorbereitung einiges Kopfzerbrechen. Zum einen erwartete die Springreiter wetterbedingt ein viel zu harter Boden. Darüber hinaus stellte sich der Turnierleitung die Frage, wie an den drei Wettkampftagen die großen Teilnehmerfelder bei Tageslicht bewältigt werden, noch dazu augrund des vorhergesagten Wetters. „Außer eines verregneten Vormittags am Freitag und eines starken Regengusses am Sonntag vor dem Hauptspringen der Schweren Klasse mit Siegerrunde lief dann aber alles zur Zufriedenheit der Teilnehmer“, freute sich Heinz-Jürgen Preller, Abteilungsleiter der Pferdesportler, über ein gelungenes Wochenende.

Bei den Wernigerödern startete Carola Schedlbauer zur Vorbereitung der Saison 2020 vor allem mit Nachwuchspferden und zählte mit dem sechsjähringen Wallach Lutz bei allen vier Starts zu den Platzierten. Seit Juni erst im Beritt, ging die siebenjährige Schimmelstute Lotta ihr erstes Springen der Schweren Klasse fehlerfrei. Greta Brune, 14-jährige Nachwuchshoffnung des Vereins, bestritt erfolgreich ihre ersten L-Springen und errang mit ihrer Stute Lady Lesley in zwei Springprüfungen der Klasse A jeweils den dritten Platz.

Tino Bode gewinnt erwartungsgemäß

Das Punktespringen der schweren Klasse gewann, nicht unerwartet, Landesmeister Tino Bode vom Hallescher RFV Seeben mit Chicago. Auch bei der Siegerehrung im S-Springen mit Siegerrunde konnte der Vorstandsvorsitzende der Harzsparkasse, Wilfried Schlüter, dem Saalestädter Tino Bode zum ersten Platz gratulieren, diesmal mit Esperanto.

Bilder Greta Brune vom WSV Rot-Weiß bestritt auf Lady Lesley ihr erstes L-Springen und platzierte sich zweimal auf dem Bronzerang. Foto: Ingolf Geßler



Lea Weber vom Reitverein Darlingerode verpasste auf Ubbeville den ersten Platz im Mini-Stilspring-Wettbewerb mit einem fehlerfreien Umlauf nur hauchdünn. Foto:...



Aus Harzer Sicht ganz vorn in ihren Wettbewerben landeten Marlene Ulrich vom RFV Groß Quenstedt auf Paela im Führzügel-Wettbewerb, Greta Reinecke vom RFV Nonnenbach Drübeck/Veckenstedt auf Steintänzerin im Reiter-Wettbewerb Schritt - Trab sowie Marlene Wegener auf Diabolo in der Springprüfung der Klasse E und Kilian Römmer (beide RFV Derenburg) auf Pialotta in der Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse A**.