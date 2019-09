Die SG Blau-Weiß Neuenhofe hat den SV Hötensleben am fünften Spieltag der Bördeoberliga empfangen.

Neuenhofe l Die Tabellenkonstellation versprach eine spannende Begegnung: Neuenhofe hatte die Chance, mit einem Sieg am Zweitplatzierten aus Hötensleben vorbeizuziehen.

Neuenhofe führt früh

Die Hausherren begannen druckvoll. Nach einer Ball­eroberung im Mittelfeld wurde Stallmann freigespielt, der nur per Foul gestoppt werden konnte. Den Freistoß aus gut 20 Metern verwandelte Kogeler sehenswert zur Führung. So stand es bereits nach vier Minuten 1:0 für die Hausherren.

Die Hötensleber waren in der Anfangsphase unsortiert und hatten in der Defensive wenig Struktur. So fand Schendel mit einem langen Ball einen Abnehmer. Völlig frei lief Lucas Geiter in der 16. Minute auf den SVH-Torhüter zu. Unaufgeregt erzielte er das 2:0 für die Blau-Weißen. In der 23. Minute wieder ein Kogeler Freistoß: die Hereingabe landete bei dem freistehenden Katzorke. Dieser markierte per Kopf sein fünftes Saisontor. Anschließend fingen sich die Gäste. Die Hausherren waren nach dem 3:0 aus dem Spiel. Hötensleben zeigte nun seine Klasse und kam mit gelungen Spielzügen vor das Gehäuse von Tony Rademacher. In der 32. Minute fiel das 3:1. Domagalas Abschluss aus 20 Metern fand den Weg in Tor.

Die Gäste drückten auf den Anschluss, doch Torhüter Rademacher hielt seinen Kasten sauber. Es blieb beim 3:1 bis zur Pause.

Die zweite Halbzeit ähnelte einem offenen Schlagabtausch mit vielen Gelegenheiten auf beiden Seiten. In der 54. Minute fiel dann die Entscheidung. Stefan Flengte sah, dass Torhüter Hoffmann zu weit vor seinem Tor stand und überlupfte ihn mit einer Direktabnahme aus gut 30 Metern zum 4:1. Beide Mannschaften hatten noch etliche Chancen, die allesamt nicht genutzt wurden. Am Ende stand ein 4:1-Heimsieg im Spitzenspiel. Der SV Hötensleben ist nun Dritter, Neuenhofe neuer Tabellenzweiter.

Statistik

Tore: 1:0 Mario Kogeler (4.), 2:0 Lucas Geiter (16.), 3:0 Norman Katzorke (23.), 3:1 Miroslaw Domagala (32.), 4:1 Stefan Flentge (54.)