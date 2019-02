Einen ersten Dämpfer haben der Haldensleber SC und der FSV Barleben im ersten Heimspiel des Jahres hinnehmen müssen.

Barleben l Zum Rückrundenauftakt setzte es am Sonntag jeweils Niederlagen. „Es ist natürlich ärgerlich, wenn du 60 Minuten mindestens gleichwertig bist und am Ende mit leeren Händen dastehst, weil dich Kleinigkeiten wie ein Platzverweis aus dem Konzept bringen“, sagt Christoph Schindler nach der späten 3:4-Niederlage gegen den Tabellenführer Romonta Amsdorf.

„Wir haben am Sonntag und auch in der Woche davor in Arnstedt nicht schlecht gespielt, aber die Leistung noch nicht über die komplette Spielzeit angeboten,“ erklärt Barlebens Trainer.

FSV-Matchplan hält lange an

Sein Matchplan ging gegen Amsdorf lange Zeit auf. Barleben stand hoch, zwang den Tabellenführer zum langen Ball, der dann meist verteidigt wurde. Dazu agierten die Gastgeber in der Offensive mutiger, mit mehr Tempo. Die sieben selbst erzielten Tore in den ersten beiden Spielen kommen nicht von ungefähr.

Bilder Tim Girke (links) und der Haldensleber SC kamen gar nicht aus den Startlöchern. Foto: Mario Keilwitz



Woher die Gegentreffer resultieren liegt hingegen auf der Hand. „Sieben der letzten acht Gegentore fielen nach Standards oder am Anschluss daran“, macht Schindler deutlich. Am Sonntag waren es ein Elfmeter, ein direkt verwandelter Freistoß sowie zwei Treffer im Anschluss an einen Freistoß. „Wenn von fünf Schüssen vier drin sind, ist das natürlich bitter.“ Doch die Effizienz und die Klasse des Tabellenführers war es nicht alleine, die Barleber blieben nach dem Platzverweis nicht auf dem Gas, sondern schalteten zurück.

Spiel in Bitterfeld steht an

Amsdorf übernahm trotz Unterzahl die Kontrolle im Mittelfeld, eine Tatsache die Schindler gar nicht schmeckte. Mit der Rückkehr von Franz Zimmer (nach Sperre) und David Spitzer ergeben sich für das Spiel am Samstag beim Zwölften Bitterfeld-Wolfen wieder mehr Alternativen für das Zentrum und die erneute Chance, ein gutes Spiel über die komplette Spielzeit zu machen.

Haldensleber SC mit vielen Baustellen

Mit mangelnder Konstanz kennt sich der Haldensleber SC auch gut aus. Zum Rückrundenstart spielte die Mannschaft von Marco Wagner eine desaströse erste Halbzeit und bestätigte damit den Eindruck aus der Vorbereitung. „Wir haben vor der Pause alles vermissen lassen. Danach lief es besser, aber uns fehlte die Durchschlagskraft, um die Partie nochmal zu wenden“, blickt der Coach zurück. Bereits vor dem Spiel gab es zwei Hiobsbotschaften. So verletzten sich Kevin Zimmermann (Zerrung) und Max Stadler. Letzterer wird mit einem Leistenbruch längerfristig ausfallen. Bereits das Auswärtsspiel in Arnstedt wird zeigen, wohin die Reise in dieser Rückrunde geht.