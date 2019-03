In der Verbandsliga der 21. Spieltag steht auf dem Programm.

Haldensleben l Nach den Siegen in der Vorwoche wollen der FSV Barleben und der Haldensleber SC natürlich auch in dieser Runde punkten.

IMO Merseburg zu Gast am Anger

Vierter gegen Zweiter heißt es am Sonntag auf dem Barleber Anger, wenn ab 14 Uhr der heimische FSV IMO Merseburg empfängt. „Wir brauchen eine hohe Ballsicherheit, weil IMO ein gutes Umschaltspiel mit viel Tempo hat. Unsere Heimbilanz ist nicht so gut und unsere Bilanz gegen die oberen drei Teams auch nicht, dies wollen wir natürlich ändern“, blickt Christoph Schindler voraus. Verzichten muss der Coach auf den bereits operierten Denny Piele. „Sein Ausfall ändert nicht zwingend etwas am System, eher an der Spielweise. Alle müssen etwas mehr Verantwortung übernehmen.“

Befreit zum Kontrahenten Fortuna Magdeburg kann der Haldensleber SC fahren. Das hat zwei Gründe: Zum einen den 2:0-Heimsieg gegen Bitterfeld-Wolfen in der Vorwoche, zum anderen die großen Personalprobleme des HSC im Moment. „Wir haben nichts zu verlieren. Fortuna spielt eine starke Rückserie, aber wir werden alles versuchen, um zumindest mit einem Punkt nach Hause zu fahren“, erklärt Marco Wagner. Anpfiff am Schöppensteg ist am Sonnabend, 15 Uhr.

Der SV Irxleben verlor in der Vorwoche unglücklich gegen den neuen Landesliga-Spitzenreiter aus Gardelegen. „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, uns halt nur nicht mit einem Tor belohnt“, beschreibt Thomas Sauer. Mit einer ähnlichen Leistung sollte bei Havelwinkel Warnau ein Punktgewinn möglich sein. Der Anpfiff erfolgt 15 Uhr.