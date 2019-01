Julia Kellner und Leonard Köchli gewannen beim Dreisprung der U 20 jeweils die Goldmedaille. Leonard besitzt seit Jahresbeginn das Startrecht für den Haldensleber Sportclub. Er wechselte vom SV Blau-Weiß Empor Wanzleben in die Kreisstadt.Foto: Hartmut Baethge

Am Sonnabend haben in Halle an der Saale die Landesmeisterschaften der Jugendlichen U 16 bis U 20 stattgefunden.

Haldensleben l In der Leichtathletik-Halle Brandberge kämpften mehr als 300 Aktive um Titel und Medaillen. Für die kleine Gruppe von Teilnehmern des Haldensleber Sportclub gab es am Ende fünf Medaillen. Gold und Bronze für Kellner und Köchli In der U 20 konnte sich Julia Kellner den Titel beim Dreisprung mit 10,82m sichern. Als Zugabe gewann sie beim Weitsprung auch noch Bronze. Mit der gleichen Ausbeute kehrte auch Leonard Köchli aus der Saalestadt zurück. Gold gab es für 13,07m beim Dreisprung und Bronze für 6,23 m. Leonard besitzt seit Jahresbeginn das Startrecht für den Haldensleber Sportclub. Er wechselte vom SV Blau-Weiß Empor Wanzleben in die Kreisstadt. Nach einer sehr ordentlichen Vorstellung über 800m der U 18 konnte sich Fränze Grellmann mit persönlicher Bestzeit von 2:23,43 Min. mit der Bronzemedaille belohnen. In der gleichen Altersklasse belegte Anna Lena Piele sowohl beim Kugelstoßen mit 12,20m, als auch beim Diskuswurf Rang vier. Mit 31,76 m blieb sie hier hinter ihren eigenen Erwartungen zurück. Eine Medaille war durchaus möglich. Gewalt mit guter Leistung Einen Doppelstart absolvierte auch Lenard Gewalt. Wie Anna Lena ist auch Lenard ganz jung in der neuen Altersklasse. Über 800m wurde er in guten 2:07,09 Min. Fünfter. Auf Rang vier lief er in neuer Bestzeit von 55,46 sec. über 400m. In der U 16 waren mit Leon Bahro und Sophie Schönduwe zwei 14-Jährige am Start. Sophie kam beim Weitsprung mit 4,59 m und Platz sechs zur besten Platzierung. Leon wurde über 300m der U 16 in neuer Bestzeit von 44,00 sec. Vierter. Mit der neuen Bestzeit von 8,34 sec. über 60m der 14-Jährigen wurde er Fünfter. Unter dem Strich ein ordentliches Abschneiden der HSC Athleten, wobei noch Luft nach oben ist. Am Sonnabend stehen in Magdeburg die Bezirksmeisterschaften der 12- bis 20-jährigen Leichtathleten auf dem Programm.

Von Hartmut Baethge

