Nach zwei Jahren verlässt A-Jugend-Coach Fabian Metzner den SC Magdeburg und sucht nun in Leipzig eine neue Herausforderung.

Dennis Uhlemann hat Journalistik/Medienmanagement in Magdeburg studiert. Seit Januar 2020 ist er als Sportredakteur bei der Volksstimme. dennis.uhlemann@volksstimme.de ›

Magdeburg l Es hätten Erinnerungen sein können, die sich in das Gehirn einbrennen. Die einen über die gesamte weitere Karriere im Handball begleitet hätten. Oder: „Da hätten wir noch ein oder zwei Jahre von erzählen können“, beschreibt es Fabian Metzner. Der Coach der A-Junioren des SC Magdeburg meint die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft.

Das Bundesliga-Team des SCM war nämlich drauf und dran, in das Viertelfinale um diese einzuziehen. Die Metzner-Sieben stand nach Siegen über die SG Flensburg/Handewitt (1.) und die JSG Melsungen/Körle/Guxhagen (2.) auf Platz vier, was zu einer Teilnahme an der Endrunde berechtigt hätte.

Doch dann kam Corona. Dann kamen „hätte, wäre und wenn“ ins Spiel. Und letztlich kam der stille Abschied von Metzner. Der 31-Jährige hatte schon vor der Pandemie angekündigt, den SCM zum Saisonende zu verlassen. „Das ist wirklich schade“, sagt er nun über die Umstände und bedauert es, „nicht tagtäglich in Verbindung mit den Jungs“ zu sein.

Endrunde gleich zweimal verpasst

Für Metzner bleibt damit ein Kapitel seiner Laufbahn unvollendet. Als Höhepunkt seiner zweijährigen Zeit als A-Jugend-Coach nennt er, ohne lange zu überlegen, die „zwei Siege gegen die Füchse im ersten Jahr“. Das 33:26 vor eigener Kulisse und das 32:28 im Fuchsbau waren für den gebürtigen Magdeburger „sehr schöne und emotinale Erlebnisse“. Doch er fügt auch sofort an: „Leider hat es dennoch nicht gereicht, um uns für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren.“

In beiden Saisons verpasste er dieses Ziel, was er bedauert. Doch auch ohne die großen Erfolge waren das absolut keine zwei verschenkten Jahre. Weder für die A-Junioren, die sich unter ihm weiterentwickelt haben, noch für ihn persönlich. „Die zwei Jahre beim SCM waren sehr lehrreich für mich als Person. Aber auch als Trainer habe ich mich weiterentwickelt und endgültig den Sprung vom Breiten- in den Profisport geschafft.“

Zwei Jahre für die Youngsters gespielt

Für Metzner war es eine weitere wichtige Station seiner handballerischen Karriere, die auch ihre Anfänge in Magdeburg hat. Als kleiner Junge hat er beim Fermersleber SV unter Gerd Most, noch heute beim Einlass und der Schiedsrichterbetreuung im SCM-Nachwuchs tätig, das Handball-ABC erlernt. Er war später auf der Sportschule, hat von 2007 bis 2009 auch als Spieler das SCM-Trikot für die Youngsters getragen. Er spielte zudem für Glinde und Staßfurt, ehe es ihn dann nach Halle zog.

Dort studierte er Sportwissenschaften, worin er heute einen Master vorweisen kann. Der Handball hat ihn nie losgelassen. Er spielte bei den Männern des USV Halle in der dritten Liga, trainierte die A- und B-Jugend und übernahm 2015 auch die Männer. Metzner war auf dem Platz stets offen für Experimente, hat die Gegner gern auch mal mit einer offensiven und riskanten 3-3-Deckung vor Probleme gestellt. „Ich habe die Gegner gern überrascht“, sagt er heute schmunzelnd. „Bei der Jugend haben wir aber weniger solcher Experimente probiert.“ Da ging es ihm von Anfang an um eine „langfristige Entwicklung, die Vorbereitung für die Männer“. Als Landesauswahltrainer und mit der A-Lizenz in der Tasche kam er dann 2018 zum SCM.

Wie er heute berichtet: „eine große Umstellung“. Er hat das Team neu kennengerlent, professionelle Strukturen vorgefunden und das Training deutlich planvoller gestaltet. Acht Einheiten in der Woche plus Spiel sprechen für sich.

Umzug nach Leipzig, aber noch keine neue Stel

Doch nun ist diese Zeit vorbei. Früher als gedacht und eben ohne die Teilnahme an der Endrunde. Doch warum sagt Metzner eigentlich Lebewohl? „Momentan plane ich einen Umzug nach Leipzig.“ Seine Freundin hat dort eine Stelle angenommen. Und auch er sucht „nach einer neuen beruflichen Herausforderung“. Eine mögliche Stelle hat sich aufgrund der Corona-Krise schon zerschlagen, berichtet er. Ein Engagement beim SC DHfK Leipzig spielt in seinen Planungen übrigens „keine Rolle“. Er ergänzt: „Ich könnte wieder etwas mit Sport machen oder auch nicht.“

Fest steht aber sicher: Dem Handball wird Fabian Metzner in irgendeiner Form erhalten bleiben.