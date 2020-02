Die ersten vier von sechs Vorrunden im Bördecup der F-Junioren werden am Wochenende in der Harbker Mehrzweckhalle ausgetragen. Symbolfoto: pixabay.com/CC0

Die ersten vier von sechs Vorrunden im Bördecup der F-Junioren werden am Wochenende in der Harbker Mehrzweckhalle ausgetragen.

Harbke l Das erste Hallenturnier startet dabei am Sonnabend um neun. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizieren sich für die Endrunde, die am 7. März ab 14 Uhr in der Wolmirstedter Halle der Freundschaft ausgetragen wird. Die Vorrunden fünf und sechs finden am 1. März statt.

F-Jugend

Vorrunde Staffel 1

22.02.2020 um 09:00 Uhr in Harbke

Teilnehmer: OhreKicker Wolmirstedt I, JSG An/Ro/Lo-Zi, JSG Ohre-Spetze II, SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben, 1. FC Oebisfelde, SV Seehausen II

Vorrunde Staffel 2

22.02.2020 um 13:30 Uhr in Harbke

Vereine: Haldensleber SC III, JSG Irxleben/Niederndodeleben I, FSV Barleben II, JSG Bördekicker, SV Blau-Gelb Ausleben

Vorrunde Staffel 3

23.02.2020 um 09:00 Uhr in Harbke

Vereine: Haldensleber SC I, OhreKicker Wolmirstedt II, Bebertaler SV, SV Hohendodeleben, JSG Ohre- Spetze I

Vorrunde Staffel 4

23.02.2020 um 12:30 Uhr in Harbke

Vereine: SSV Samswegen, SV Blau-Weiß Empor Wanzleben, HSV Colbitz, JSG Irxleben/Niederndodeleben II, JSG Bregenstedt/Erxleben

Vorrunde Staffel 5

01.03.2020 um 09:00 Uhr in Harbke

Vereine: Haldensleber SC II, SG Eintracht Ebendorf, FSV Barleben I, SV Altenweddingen, MTV Weferlingen, JSG Allertal

Vorrunde Staffel 6

01.03.2020 um 13:30 Uhr in Harbke

Vereine: Eilslebener SV, Osterweddinger SV, Oscherslebener SC, SV Seehausen, SG Empor Klein Wanzleben