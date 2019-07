Der SV Liesten 22 ist in die Saisonvorbereitung für die Spielzeit 2019/2020 in der Fußball-Landesklasse gestartet.

Liesten l Nach einer ersten Einheit am Freitagabend, folgten am Sonnabendvormittag eine weitere Einheit und am Nachmittag ein erster Test gegen den TuS Bodenteich. Der ging jedoch mit 1:3 (0:1) verloren.

Immerhin durfte Trainer Michael Piotrowski große Teile seines aktuellen Kaders dazu begrüßen, obwohl auch beim Test am Sonnabend mit Matthias Wiese, René Mangrapp oder auch Hannes Glameyer, Florian Mönke und die beiden bulgarischen Neuzugänge Filip Branimirov Mateev und Viktor Branimirov Mateev noch fehlten.

Experiment Dreierkette schnell wieder beendet

Das wollte der SVL-Coach aber als Ausrede für die seiner Meinung nach „nicht zufriedenstellende“ Testspielleistung nicht gelten lassen. Nach dem Match war Piotrowski zumindest von der spielerischen Leistung seiner Elf nicht wirklich angetan.

Auch das taktische Experiment mit einer Dreierkette - Kijewski besetzte dabei die Mitte und wurde von Beck und Steffen Mangrapp auf den Seiten flankiert - schlug fehl. Nach gut einer Viertelstunde stellten die Liestener um und agierten wie gewohnt mit einer Viererkette.

Zu diesem Zeitpunkt hätte es schon 2:0 für den TuS stehen können, denn TuS-Kapitän Steffen Daug scheiterte zweimal aussichtsreich.

SVL tut sich schwer

Bei den Liestenern blieb vieles Stückwerk. Steffen Schmidt mühte sich vorn redlich, bekam aber auch wenig verwertbare Bälle zugespielt. Dennoch hatte er zwei gute Szenen bis hin zur Pause.

In Minute 20 war es aber soweit. Der Ex-Salzwedeler Marcel Peters stand nach einer tollen Passstafette der Bodenteicher goldrichtig und schoss zur 1:0-Führung ein. In der Folge ließen die Gäste noch einige Gelegenheiten liegen, gingen aber vollkommen verdient mit der Führung in die Pause, da auch Kordus eine Galkowski-Hereingabe kurz vor dem Wechsel nicht nutzen konnte.

Ausgleich durch Torwartfehler

Der Start in die zweiten 45 Minuten gelang des Liestenern ganz gut. Sie liefen den Gegner nun früher an und zwangen ihn zu langen Bällen. Das 1:1 per Freistoß von Steven Beck war aber eher schmeichelhaft. TuS-Keeper Schwerma ließ den eher harmlosen Standard durch die Hosenträger rutschen (54.).

In der Folge wurden die Gäste, die bereits seit einer Woche wieder „im Saft“ stehen, aber wieder stärker und übernahmen spätestens ab Minute 60 komplett das Kommando auf dem Spielfeld. Erneut Peters stellte nach einer Stunde auf 2:1 für die Bodenteicher, die in der Folge sogar noch zweimal das Aluminium trafen.

In Minute 71 erzielte Max Möller sogar noch das zu diesem Zeitpunkt völlig verdiente 3:1. Bei diesem Treffer war SVL-Keeper Gehrke zwar machtlos, bewahrte aber mit der einen oder anderen guten Parade seine Mannschaft vor einer noch höheren Niederlage. Der TuS ließ es zum Ende dann auch etwas ruhiger angehen und brachte den Sieg locker über die restliche Spielzeit.

Statistik

Torfolge: 0:1 Marcel Peters (20.), 1:1 Steven Beck (54.), 1:2 Marcel Peters (61.), 1:3 Max Möller (72.).

Schiedsrichter: Burkhard Kramp (Kalbe/Milde).

Vorkommnisse: Keine.

Zuschauer: 46.