Mit dem Glinder HV Eintracht empfangen die Verbandsliga-Männer des SV Oebisfelde II den Tabelllenführer der Liga.

Mieste/Oebisfelde l Ein Herausforderung für die Aufsteiger von der Aller. Anpfiff in der Hans-Pickert-Halle ist um 17 Uhr am Sonnabend. Mit einem Absteiger bekommt es dagegen die HSG Altmark West zu tun. Die Männer um Trainer Marco Weis werden ab 18 Uhr von Post Magdeburg erwartet. Die Postler spielten in der vergangenen Serie in der Sachsen-Anhalt-Liga.

Post Magdeburg - HSG Altmark West

„Wir haben das Hinspiel zwar deutlich mit 32:24 für uns entscheiden können, doch im Rückspiel sind wir meiner Meinung nach nicht die Favoriten“, erklärte HSG-Übungsleiter Marco Weis auch mit Blick auf die Platzierungen beider Mannschaften in der Tabelle

Denn die HSG liegt mit 21:9 Punkten auf Rang vier. Auf Rang sechs haben sich mit 18:10 Zählern die Postler festgesetzt. „Ich denke, Post und wir agieren momentan auf Augenhöhen. Nuancen, wie der Heimvorteil oder auch die Tagesform, können den Ausschlag geben“, schätzte Marco Weis ein.

Ausschlag geben kann aber auch die personelle Situation. Diesbezüglich müssen die Altmärker leider auf ihren torgefährlichen Dreh- und Angelpunkt Maximilian Kleist verzichten. Grund: Urlaub. Fraglich ist dagegen der Einsatz von Chris Krause, der sich zuletzt in guter Verfassung präsentierte. „Chris befindet sich ebenfalls im Urlaub. Wir rechnen aber durchaus mit seinem Einsatz“, erzählte der HV-Trainer weiter. Fest rechnet Marco Weis indes mit der Rückkehr von Philipp Gürtler. Er musste zuletzt aus einem beruflichen Grund passen.

Motivation ist hoch

„Auch wenn wir nicht in Bestbesetzung auflaufen können, werden wir natürlich alles geben. Denn die Jungs sind gut drauf“, fasste der Übungsleiter zusammen.

SV Oebisfelde II - Glinder HV Eintracht

Mit einem dezimierten Kader müssen die Oebisfelder die Heimpartie gegen den derzeitigen Liga-Primus in Angriff nehmen. So fehlen der erkrankte Torhüter Lucas Milde, Linkshänder Nils Oraschewski (verletzt), Niklas Müller (privat) und Felix Kleist. Er ist nach seiner Roten Karte in der Partie gegen TuS Magdeburg noch für eine Begegnung gesperrt. Zurück ins Team kehrt aber nach gesundheitlichen Problemen Kapitän Hans Meinke. „Auch wenn wir nicht Bestbesetzung aufbieten können, nehmen wir die Partie mit viel Selbstvertrauen in Angriff. Wir sind in der Rückrunde noch ungeschlagen. Dabei soll es bleiben“, informierte SVO-Trainer Toni Seiler.

Grund für den Optimismus ist vor allem der Auftritt vor zwei Wochen beim Rangzweiten HSV Haldensleben. Dort ergatterten sich die Allerstädter, allerdings mit Verstärkung aus der ersten SVO-Sieben, einen Zähler (31:31).

„Wir haben das Hinspiel gegen Glinde zwar mit 25:30 verloren, doch wir konnten die Begegnung lange Zeit offen halten. Aber uns hat die Cleverness gefehlt, um in Glinde erfolgreich zu sein. Die Rückrunde hat aber gezeigt, dass wir dazu gelernt haben. Die Jungs können sich nun auch belohnen“, so Toni Seiler.