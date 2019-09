Claudia Berger und die Reserve des MTV Beetzendorf siegte an eigenen Tischen gegen Winterfeld III. Foto: Thomas Koepke

Bei der Erstellung des Spielplanes, ordnete Kreissportwart Hanko Lenz der 2. Tischtennis-Kreisliga gleich vier neue Mannschaften zu.

Salzwedel l Die Absteiger aus der 1. Kreisliga TTV Grün/ Weiß Oebisfelde I und Diesdorfer SV I sind neu dabei. Weiterhin stiegen der SV Schwarz/ Weiß Dähre und Post SV Gardelegen III zur Staffel auf.

Erste Achtungszeichen, um in die Favoritenrolle zu schlüpfen, setzte der TTC Letzlingen I zum Saisonauftakt. Gegen den Tabellenvierten der vergangenen Saison TuS Schwarz/ Weiß Bismark IV überzeugte der TTC mit einem deutlichen 8:1-Kantersieg.

Einen ebenfalls erfolgreichen Einstand feierten die beiden Aufsteiger. Im Vereinsvergleich an der Aller, errang die erste TTV-Vertretung das zu erwartende Ergebnis über die Reserve. Den SV Winterfeld III schickte die MTV-Reserve nach einer Niederlage aus Beetzendorf auf die Heimreise.

G/W Oebisfelde I – TTV G/W Oebisfelde

Der Saisonauftakt im Grün/Weiß-Duell begann in den Doppeln mit einem ausgeglichenen Ausgang. In einer siegreichen Einzelrunde ohne Niederlage, gab die erste Mannschaft erwartungsgemäß die Richtung vor. Nach 5:1-Zwischenstand, erspielte die Reserve durch Karl-Heinz Tempel gegen Kevin Kielborn (3:0) und Bernd Krüger gegen Tobias Müller (3:1), einen ausgewogenen zweiten Durchgang. Die folgende Spielentscheidung wurde Uwe Elsner in fünf Sätzen durch Karl-Heinz Tempel nicht gerade leicht gemacht.

TTV I: Kiehlborn (1,0), Richter (2,0), Elsner (2,5), Müller (1,5)

TTV II: Tempel (1,5), Kottke (0,5), Krüger (1,0, Hönemann (0)

MTV Beetzendorf II - SV Winterfeld III

Beide Kontrahenten gewannen ein Doppelmatch in drei Sätzen zum 1:1-Gleichstand. Der Winterfelder Rückstand hielt sich bis zur zehnten Spielansetzung in Grenzen. Mit Siegen von Lukas Kleinfeld und Toni Kamieth, über Claudia Berger sowie Tim Pascal Jensch gegen MTV-Neuzugang Thomas Schulze, lag beim 6:4-Zwischenstand noch einiges in der Luft. Durch ihre dritten Einzelerfolge, brachten Uwe Meyer und Wolfgang Müller ,über die Gebrüder Lukas und Daniel Kleinfeld, den erfolgreichen Beetzendorfer Saisonstart unter Dach und Fach.

MTV 1880 Beetzendorf II - SV 22 Winterfeld III 8:4.

MTV II: Müller (3,0), Berger (0), Meyer (3,5), Schulze (1,5)

SV 22 III: L. Kleinfeld (1,5), Kamieth (1,5), D. Kleinfeld (0), Jensch (1,0).

SV S-W Dähre – Eintracht Salzwedel

Nach sechs ausgeglichenen Partien, begannen die spannendsten Paarungen. In dieser punkteten Björn Radtke, Alf Elfert und Jens Uwe Sitte, womit die Dährer auf 6:3 davonzogen. Der Eintracht-Anschluss von Reinhard Bendschneider gegen Wolfgang Klaus (3:0) und Marcel Peters gegen Jens Uwe Sitte (3:2) ging postwendend verloren. Chancenlos in drei Sätzen, verließ Claus-Peter Grünke gegen Björn Radtke den Tisch. Besser machen es in den letzte Begegnungen Reinhard Bendschneider gegen Alf Elfert (3:1) und Matthias Kloss gegen Wolfgang Klaus (3:0) zum 7:7- Endstand.

SV S-W Dähre – SV Eintracht Salzwedel 09 I 7:7.

SV S-W: Radtke (3,0), Elfert (1,5), Sitte (2,5), Klaus (0)

Eintracht I: Peters (2,5), Kloss (1,0), Grünke (1,5), Bendschneider (2,0).

TTC Letzlingen – TuS S-W Bismark IV

Mit einem unerwartet kurzen Ausflug, hatten die Gäste aus Bismark zum Saisonbeginn nicht gerechnet. Blitzschnell legte der Gastgeber zur 3:0-Führung vor, ehe die TTC-Spieler ihre erste Chance bekamen. Bismarks Neuzugang Reik Hillbring feierte mit dem Vier Satz-Erfolg über Marcel Roder einen positiven Einstand. Der anvisierte Anschlusspunkt, wurde am Nachbartisch Johannes Krüger im Entscheidungssatz durch Ingo Genau, doch verwehrt. Dieser Sieg gab dem TTC den Anstoß zum schnellen Ende.

TTC 98 Letzlingen I – TuS S-W Bismark IV 8:1

TTC I: Petrov (3,5), Marcel Roder (1,5), Genau (2,5), Malte Roder (1,5)

TuS S-W V: Hillbring (1,), Salomon (0), Zufall (0), Krüger (0).

Post SV Gardelegen III – Diesdorfer SV

Der diesdorfer SV, einer der Absteiger aus der 1. Kreisliga, reiste unter äußerst ungünstigen Voraussetzungen nach Gardelegen. Gleich vier Reservespieler aus unteren Mannschaften, vertraten die gemeldete Stammformation.

Bei der Bemühung um Schadensbegrenzung, unterlagen Jörg Mußmann und Lorenz Ruske gegen Hagen Schulze/ Nguyen Ngoc Cuong im zweiten Doppel des Entscheidungssatzes. Jörg Mußmann gelang der Triumph mit einem 3:1-Sieg über Siegfried Oleschkowitz. Nach dem 3:1-Anschlusserfolg durch Mußmann, zogen die Postler unaufhaltsam davon.

Post SV Gardelegen III – Diesdorfer SV I 8:1.

Post III: Schulze (2,5), Oleschkowitz (1,0), Kupke (2,5), Nguyen Ngoc Cuong (1,5)

DSV I: Mußmann (1,0), Ruske (0), Hansjürgens (0), Wolff (0)