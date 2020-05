Der Turm für den Rundfunkmoderator ist nicht zu übersehen an der Mühlgrabenseite des Hegersportplatzes. Die Tribünen waren in den 1950er Jahren stets gefüllt. Foto: Archiv/Reinhard Hädecke

Während heute im Calbenser Hegerstadion der Fußball regiert, war vor mehr als 70 Jahren Feldhandball die prägende Sportart.

Calbe l Was heute utopisch wäre, war vor mehr als 70 Jahren gang und gäbe. Mehrere Übertragungswagen rollten am Hegerstadion in Calbe an und bauten sämtliches Equipment auf. Denn einmal mehr spielte die Mannschaft aus Calbe Feldhandball, eine Sportart, welche heute kaum noch Beachtung findet. Dabei gab es zwei Varianten: Großfeldhandball und Kleinfeldhandball. Noch bis in die heutige Zeit hat sich der Großfeldhandball behauptet, wenn auch eben nur noch vereinzelt.

Damals war der Sport populär und durchaus sehenswert. So sehr sogar, dass die Presse und auch der Rundfunk regelmäßig zu Gast an der Saale waren und die Geschehnisse überregional ausstrahlten.

Mitte der 1950er Jahre erlebte der Sport einen wahren Boom in Calbe. Tausende begeisterte Zuschauer sahen die spannenden Feldhandballspiele, welche im ganzen Land Anerkennung fanden. Denn die Mannschaft aus Calbe fuhr einige große Erfolge ein und bot den Zuschauern regelmäßig viele packende Duelle.

Bilder Ein nicht ganz ungefährlicher Weg führte den Rundfunkreporter hinauf zu seinem Arbeitsplatz. Foto: Archiv/Reinhard Hädecke



Hinter der Tribüne stand der Übertragungswagen für Rundfunkreportagen. Foto: Archiv/Reinhard Hädecke



DDR-Meisterschaft als großer Höhepunkt

Die erfolgreichste Zeit dieser Sportart in Calbe waren die Jahre 1953 und 1954. Unter anderem wurde die Mannschaft DDR-Meister. Doch vom alten Glanz ist heute nichts mehr übrig geblieben. Der Turm für die Rundfunkmitarbeiter ist nicht mehr vorhanden und auch die Zuschauerzahlen werden im Hegerstadion bei Weitem nicht mehr erreicht. Auch der überregionale Ruhm ist verschwunden, so wie die gesamte Sportart.

Doch die älteren Mitmenschen können sich noch sehr gut an die erfolgreiche Zeit erinnern, als über eintausend Zuschauer ihren Helden auf dem Platz zujubelten.