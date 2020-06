Von außen scheint die Sportstätte des BSV Eickendorf ganz normal. Doch im inneren gibt es etwas Besonderes.

Eickendorf l Auf dem Weg zum Sportplatz des BSV Eickendorf können sich die Zuschauer schnell mal verfahren und finden sich zwischen Ackerland wieder. Ein kleiner Plattenweg führt den Besucher zum Platz, der gut versteckt hinter einer Hecke liegt. Weiterhin knifflig ist, dass erst das Vereinshaus ins Auge fällt, welches sich in unmittelbarer Nähe befindet. Doch bei einem Blick nach links erstrahlt der Platz, welcher von den Sportlern des BSV Eickendorf in regelmäßigen Abständen genutzt wird. Bedeutend öfter auf dem Grün sind die Kicker der SG TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens/BSV Eickendorf II unterwegs. Der Kreisligist und auch das neue Frauenteam der Kleinmühlinger absolvieren dort das Training.

Bewässerungssystem geplant

Seit vier Wochen haben sich die Einheiten gehäuft, denn die Verordnungen wurden gelockert. Alle achten dabei auf die strengen Hygiene- und Sicherheitskonzepte. „Es ist ein ganz normaler Platz, wie er im Salzlandkreis des Öfteren vorkommt“, erklärt Oliver Kaiser, Trainer der Spielgemeinschaft. Mit ihm zusammen kümmern sich auch Mathias Krone und Patrick Rowald (beide Co-Trainer) um die Instandhaltung des Platzes. „Der Platz in Kleinmühlingen ist besser, doch für das Training gehen wir immer nach Eickendorf. Hier fehlt einzig eine Bewässerungsanlage, aber wir arbeiten dran“, so Kaiser. Der Brunnen, welcher sich mit auf dem Gelände befindet, soll auf Vordermann gebracht werden. Dafür sind allerdings finanzielle Mittel nötig „und die sind während der Corona-Krise nicht größer geworden“.

Bespielbar ist der Platz dennoch, sagt Kaiser. Er selbst hat in der Vergangenheit „bereits große Schlachten“ auf diesem geschlagen. Nach Siegen oder Niederlagen ging es ins Vereinsheim. Während der Platz nicht unbedingt mit Besonderheiten auftrumpft, kann das Vereinsheim einige aufweisen. „Dort lässt es sich – drinnen und draußen – sehr gut sitzen. Seit einiger Zeit ist nämlich der Schulhort dort ansässig, da die Schule in Welsleben umgebaut wird. „Früher war in den Räumen ein Kraftraum“, erinnert sich der Übungsleiter. Der große Aufenthaltsraum überzeugt jedoch alle: „Darin ist eine Küche integriert. Für Mannschaftssitzungen ist das perfekt. Draußen wurde bereits des Öfteren gegrillt und dann am großen Tisch gegessen. Das ist gut für das Mannschaftsgefüge“, weiß Kaiser. Aber das war alles vor Corona. Wie jeder andere Verein durften auch die SG-Kicker die Räume bisher nicht benutzen.

Das ganz große Highlight bekommt dann allerdings eher im Winter Beachtung: Die vereinseigene Sauna. „Das ist eine gelungene Abwechslung. Nach dem Training, meistens am Mittwoch, haben die Spieler den Luxus genutzt“, erzählt der Coach. Neben all den Vorteilen gibt es aber auch einen winzigen Nachteil. Alle Trainingseinheiten und Punktspiele müssen mit den Hortleitern abgeklärt werden, denn die Kabinen müssen frei sein. Doch bisher wurde immer eine Lösung gefunden.

So soll es auch bleiben, wenn die Kicker in der kommenden Spielzeit wieder in der Kreisliga an den Start gehen. So ganz normal, wie von Oliver Kaiser zunächst geschildert, ist die gesamte Sportanlage des BSV Eickendorf dann also doch nicht.