Zwölf Tore fielen im Testspiel zwischen Groß Rosenburg und Förderstedt.

Groß Rosenburg l Extrem torreich verlief am zurückliegenden Wochenende ein Testspiel zwischen Salzlandligist SV Rot-Weiß Groß Rosenburg und Landesklasse-Vertreter SV Förderstedt. Die Partie endete 6:6 (4:1). Das Spiel kam kurzfristig zustande, weil sowohl Groß Rosenburg (gegen Askania Bernburg) als auch Förderstedt (in Felgeleben) schon in der ersten Runde des diesjährigen Sparkassen-Cups die Segel streichen mussten.

Im Testspiel beider Teams erwischten die Förderstedter den besseren Start. Mohammed Sarr Diallo traf zum 0:1 (13.). Doch durch den Doppelschlag eines Ex-Förderstedters, geriet der SVF noch vor der Pause gewaltig ins Wanken. Lucas Dübecke, von 2013 bis 2016 in Diensten der Förderstedter, drehte die Partie zum 2:1 (24., 27.). Justin Jakobs (28.) und erneut Dübecke (37.) sorgten dann sogar für eine 4:1-Pausenführung der unterklassigen Mannschaft.

Als erneut Jakobs nach dem Seitenwechsel auf 5:1 erhöhte, bahnte sich ein Debakel für die Gäste aus der Landesklasse an. Doch die Mannschaft von Neu-Trainer Michael Buschke, der in Abwesenheit von Stammkeeper Tobias Witte das Tor hütete, ließ sich nicht hängen und schlug zurück. Devis Drici (56.) und Neuzugang Przemyslaw Kucybala (59.) verkürzten schnell und auch das 6:3 der Rot-Weißen, per Strafstoß von Florian Grosse erzielt, warf die Gäste nicht gänzlich aus der Bahn.

Das Landesklasse-Team zeigte Kampfgeist und verband in der Schlussphase die größeren Kraftreserven auch mit der nötigen Kaltschnäuzigkeit. Erneut Diallo (83.) sowie Doppelpacker Martin Gutsche (84., 87.) schafften binnen vier Minuten den insgesamt nicht unverdienten Ausgleich.

Die Offensive funktioniert

Offensiv deuteten die Förderstedter zumindest schon einmal an, dass sie auch ohne Toptorjäger Benjamin Kollmann in der Lage sind, viele Treffer zu generieren. An der Abstimmung in der Defensive wird Trainer Busche aber sicherlich noch feilen müssen. Zeit bleibt dafür noch genug, denn die Saison in der Landesklasse, Staffel IV, beginnt für die Förderstedter erst Ende August.

SV Rot-Weiß Groß Rosenburg: Andre Strebe, Leon Krimmling, Jonny Herzberg, Tim Thaele, Fabian Pantel, Florian Grosse, Steven Jedlitschka, Christopher Trehkopf, Lucas Dübecke, Justin Denis Jakobs, Paul Peter Bartosch - Trainer: Gerald Fiedler - Trainer: Harald Sens

SV Förderstedt: Michael Buschke, Chris Kerwin, Ibrahim Isa, Christian Conrad, Philipp Früchtel, Przemyslaw Kucybala, Christian Lattorf, Devis Drici, Martin Gutsche, Ehsan Ullah Rasooli, Mohammed Sarr Diallo - Trainer: Enrico Tietzel

Schiedsrichter: Marcel Kautz

Zuschauer: 48

Tore: 0:1 Mohammed Sarr Diallo (13.), 1:1 Lucas Dübecke (24.), 2:1 Lucas Dübecke (27.), 3:1 Justin Denis Jakobs (28.), 4:1 Lucas Dübecke (37.), 5:1 Justin Denis Jakobs (54.), 5:2 Philipp Früchtel (56.), 5:3 Przemyslaw Kucybala (59.), 6:3 Florian Grosse (63. Foulelfmeter), 6:4 Mohammed Sarr Diallo (83.), 6:5 Martin Gutsche (84.), 6:6 Martin Gutsche (87.)