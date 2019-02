Gleich ein Dutzend Goldmedaillen räumte die Sport- und Karateschule Staßfurt in Wernigerode ab.

Wernigerode/Staßfurt l Dort fand die Landesmeisterschaft des Karateverbandes Sachsen-Anhalt statt. Bei der Landesmeisterschaft wird traditionell nicht nur in der jeweiligen Kategorie der beste Karateka des Landes ausgekämpft, sondern das Turnier dient auch als Qualifikationsmöglichkeit für große internationale Wettkämpfe und die Deutsche Meisterschaft. Die Veranstaltung wurde außerdem genutzt, um besondere Erfolge des vergangenen Wettkampfjahres zu ehren. So wurden unter anderem die Staßfurter Ben Heller, Tom Bothe, Toni Asmussen und Luisa Brett für ihre Platzierungen bei den Deutschen Meisterschaften gefeiert.

Faire Stimmung

Eine vor allem faire Stimmung sowie gute Kämpfe konnten die Zuschauer am Sonnabend erleben. In jeder Kategorie gab es ein paar Highlights – Kata in Perfektion und gutes Kumite. Bei den Landestitelkämpfen nahmen 26 Wettkämpfer der Sport- und Karateschule Staßfurt teil. Insgesamt konnten die Staßfurter Athleten zwölf Meistertitel, acht Vizemeisterschaften und vier Bronzemedaillen mit nach Hause nehmen. Ausrichter des Wettkampfes war übrigens der TKS Wernigerode.

Die Staßfurter Kata Athleten waren sehr erfolgreich. So konnten Jule Tomischka gleich in zwei Kategorien die Kampfrichter von sich überzeugen und holte den Landesmeistertitel sowohl in ihrer Altersklasse (U21 ) und in der nächst höheren, der sogenannten Leistungsklasse. Bei den Männern in der Masterklasse Ü45 mischte Katja Tomischka mit und erkämpfte in der Mix-Kategorie ebenfalls den Landesmeistertitel. Der Kata-Nachwuchs um Luise Wartmann (U12) und Johann Tomischka (U14) war indes gut vorbereitet. Beide zeigten starke Kämpfe und ergatterten so jeweils den Vizelandesmeistertitel.

Bilder 26 Starter, 24 Medaillen: Die Bilanz der Sport- und Karateschule Staßfurt war bei der Landesmeisterschaft sehr eindrucksvoll.



Hanna Olschewski (rechts) war die jüngste Starterin im Team der Staßfurter. Sie wurde überzeugend Landesmeisterin.



Sehr gut kämpfe zeigte Staßfurts jüngste Teilnehmerin Hanna Olschewski, die mit ihren überlegten Techniken in der Altersklasse U10 den ersten Platz erreichte. Lara Albrecht startete in der Kategorie U16 Kumite (bis 54kg) und sicherte sich im Finalkampf ebenfalls den ersten Platz. In der Kategorie U14 Kumite (bis 44kg) überzeugte Ben Heller und holte in einem fairen Kampf ebenfalls den Landesmeistertitel nach Staßfurt.

Vereinsduell im Finale

Im Finale der Kategorie Schüler Kumite (bis 49 kg) standen sich Lisa Fries und Angelina Messerschmidt gegenüber. Bei einem Endstand von 1:1 holte Lisa sich den Landesmeistertitel und für Angelina blieb die Silbermedaille.

Die Altersklasse U18 Kumite war ein gutes Pflaster für Michel Buchholz und Tim Graefe die in ihrer Gewichtsklasse jeweisl den Landesmeistertitel holten. Tom Bothe sicherte sich in der Leistungsklasse Kumite ebenfalls den Titel. Jedoch stand er in der Altersklasse Kumite U21 open auf Platz zwei des Siegerpodestes.

Die beiden Freunde Felix Kuse und Lucas Tomischka standen sich im Finale der Leistungsklasse Kumite (bis 57 kg) gegenüber. Hier war Felix der schnellere Kämpfer von beiden und ließ Lucas, der mit vielen Fußtritten punkten wollte, nicht zur Entfaltung kommen. Am Ende freute sich Felix über den LM-Titel und Lucas holte mit seinem Vizemeister die vierte Medaille für die „Karatefamilie“ Tomischka.

Weitere Vizemeistertitel im Kumite gingen an Luisa Brett, Malte Brückner und Eric Schwarzkopf.

Christopher Ballin, Max Brückner, Felix Rademacher und Maximilian Fries freuten sich indes jeweils über Bronzemedaillen.