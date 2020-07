Der Fußball-Kreisoberligist Blau-Gelb Goldbeck hat den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen.

Goldbeck l Im Kader gibt es einige Veränderungen zur neuen Spielzeit. Tobias Heyer ist in Richtung TuS Wahrburg abgewandert. Zurück von Rot-Weiß Arneburg ist Justin Scheer. Zudem gehört Hendrik Haberkorn von der SG Walsleben/Goldbeck II zum Kader des Kreisoberligateams. Ansonsten steht ein Umbruch mit jungen Spielern an. Zu Arne Schlemmer, Julius Witwar, Jan Bergmann und Jonas Schulze sollen in der neuen Spielzeit weitere Nachwuchsakteure eingebaut werden.

Die Goldbecker spielen mit einer Spielgemeinschaft in der Landesliga A-Junioren (Goldbeck/Rochau/Arneburg).

Trainer wünscht sich eine stabile Saison

„Wir wollen einen guten Start erwischen und uns im oberen Drittel der Tabelle platzieren“, so lautet das Saisonziel welches Coach Patrick Fankner ausgibt.

Am Sonnabend soll das erste Testspiel über die Bühne gehen. Dort treten die Blau-Gelben beim Kreisligisten Schönberger SV an. Der Anpfiff ist 15 Uhr vorgesehen.