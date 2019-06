Das Personalkarussel dreht sich beim altmärkischen Landesligisten.

Warnau l Fußball-Landesligist SSV Havelwinkel Warnau hat bereits den ersten Neuzugang an der Angel mit Angreifer Daniel Pfefferkorn.

Zuletzt lief Pfefferkorn für den TSV Chemie Premnitz in der Brandenburger Landesliga auf. Zuvor war er lange für den FSV Optik Rathenow unterwegs und sammelte mit diesem über 100 Einsätze in der fünftklassigen Oberliga sowie in der viertklassigen Regionalliga Nordost.