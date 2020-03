Der 1. FC Lok Stendal hat im Stadion am Hölzchen die TSG Neustrelitz empfangen.

Statistik Lok Stendal - TSG Neustrelitz 1 : 1 (0:1) Tore: 0:1 Kevin Riechert (41.), 1:1 Philipp Groß (57.) Lok Stendal: Steffen Westphal - Martin Gödecke, Philipp Groß, Steven Schubert, Denis Neumann, Max Salge, Tim Schaarschmidt, Lukas Breda, Martin Krüger, Sebastian Hey, Felix Behling TSG Neustrelitz: Pavel Petkow - Nils Röth, Kevin Riechert, Djibril N Diaye, Toni Schmidt, Nick Stövesand, Bartosz Fils, Pascal Schötzke, Filip Luksik, Boris Hass, Maciej Liskiewicz

Stendal l Der 1. FC Lok Stendal punktet weiter im Kampf um den Klassenerhalt. Die Elf von Jörn Schulz holte gegen die TSG Neustrelitz ein leistungsgerechtes 1:1-Remis. In der Tabelle klettern die Eisenbahner damit auf den 12. Tabellenplatz.

Lok kam gut ins Spiel und machte von Anfang an Druck. Es mangelte allerdings an klaren Torchancen.So kam es, dass die Gäste durch Kevin Riechert in der 41. Minute zum 1:0 kamen. Lok ging somit trotz einer ordentlichen Leistung mit einem Rückstand in die Pause.

Groß köpft den Ausgleich

Im zweiten Durchgang blieb Lok weiter dran und belohnte sich in der 56. Minute mit dem verdienten Ausgleich. Nach einer Ecke von Max Salge, die von Neumann verlängert wurde, traf Philipp Groß zum Ausgleich. Kurze Zeit später spielten die Gastgeber sogar in Überzahl, nachdem Gästsspieler Nils Röth mit gelb-roter Karte vom Platz gestellt wurde. In der letzten halben Stunde hatten die Eisenbahner dann einige Chancen, die sie allerdings nicht zum erfolgsbringenden Treffer nutzen konnten.