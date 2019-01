TuS Wahrburg hat beim Sparkassencup der F-Junioren den ersten Platz in der Bismarker Mehrzweckhalle belegt. Gewinner waren aber alle Mannschaften. Foto: Uwe Meyer

TuS Wahrburg hat beim Sparkassencup der F-Junioren den ersten Rang eingenommen. Die Randstendaler blieben ungeschlagen.

Bismark l Als Sieger durften sich in der Bismarker Mehrzweckhalle aber alle Mannschaften fühlen. Es wurde ein Turnier um den Sparkassencup für F-Junioren-Mannschaften ausgetragen.

Tolle Stimmung in der Halle

In Bismark gab es bei dieser Veranstaltung eine gut gefüllte Tribüne und eine tolle Stimmung. Die Kicker waren mit voller Begeisterung dabei. Meist entschied ein Treffer über Sieg und Niederlage. Die Torhüter zeigten tolle Paraden und verhinderten auf den Handballtoren ein riesiges TorFestival.

Einige Begegnungen gingen aber trotzdem auch etwas deutlicher aus. Von den 15 Partien blieben aber nur drei torlos.

Sieger TuS Wahrburg reichte nach einem torloses Match viermal ein Treffer zum Erfolg und so zum Sieg beim Sparkassencup.

Geschenke für alle Teams

Bei der Siegerehrung durften sich alle Spieler auf tolle Preise freuen. Der Sponsor des Sparkassencups, die Kreissparkasse Stendal, sorgte dafür, dass jeder Akteur einen Rucksack mit kleinen Dingen erhielt.

Zudem gab es für alle Teams Medaillen und für jede Mannschaft auch einen ordentlichen Pokal, die ebenfalls von der Sparkasse gesponsert wurden. Überreicht wurden diese schönen Dinge vom Präsidenten des Kreisfachverbandes Fußball Altmark Ost, Werner Meinschien, und von Christian Johannsen von der Kreissparkasse Stendal.

Für die tolle Partystimmung in der Halle sind die Bismarker ebenfalls bekannt und Frank Motejat ließ es mit flotten Sprüchen wieder ordentlich krachen.

TuS Bismark wird Zweiter

Sportlich lief es für die Bismarker ebenfalls sehr gut. Nur ganz knapp verpassten sie den Turniersieg und wurden Zweiter. Dahinter gab es einen Millimetereinlauf um die nächsten Platzierungen. Hier hatten die Spielgemeinschaft Schönhausen/Klietz, Germania Tangerhütte und der Möringer SV alle die gleichen Zähler. Nur die Tore entschieden, doch das spielte letztlich keine Rolle, gab es auch wie für die sechste Mannschaft, Saxonia Tangermünde, reichlich Geschenke.

Apropos Geschenke: Die bekam nach den Kindern auch der Jugendausschussvorsitzende Dieter Marks. Der Lüderitzer feierte vor ein paar Tagen seinen 70. Geburtstag. Seine Mitstreiter, die Staffelleiter, überreichten ihm einen Präsentkorb. So waren am Ende nur glückliche Menschen in der Bismarker Mehrzweckhalle zu sehen.

„Ein Dank an die Kreissparkasse Stendal und an den TuS Bismark mit seinen zahlreichen Helfern für die Ausrichtung des Turniers“, sagte abschließend Dieter Marks, der Jugendausschussvorsitzende des KFV.