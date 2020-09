Sophie Schwander half in der Vorsaison einmal aus. Sie ist nunmehr wieder fester Bestandteil bei der SG Seehausen. Archivfoto: Jeannette Heinrichs

In der 1. und 2. Nordliga steht der erste Spieltag der Saison an.

Goldbeck/Seehausen l In der 1. Nordliga der Handballfrauen ist Blau-Gelb Goldbeck als Neuling erstmals vertreten. Die Mannschaft von Trainer Danny Lukas ist in der Serie 2019/20 souveräner Sieger geworden und aufgestiegen.

Sie trägt ihr erstes Punktspiel erst am folgenden Wochenende aus, daheim gegen den MSV 90. Und das definitiv in der frisch sanierten Goldbecker Sporthalle, die in den Vereinsfarben leuchtet.

In der 2. Nordliga ist die Mannschaft der SG Seehausen in der beginnenden Serie der Favorit. Der Kader des Teams (zuvor 14) um Trainer Falk Preuschoff hat sich nämlich explosionsartig vergrößert.

HSG-Spielerinnen spielen in Seehausen

Fast alle Akteurinnen der HSG Osterburg spielen nun im SG-Dress, bis auf Ivette Kornak (Wechsel nach Wittenberge) und Johanna König (Studium). Dazu dürfte schwer ins Gewicht fallen, dass Emily Preuschoff ihren USA-Aufenthalt beendet hat und wieder für die SG am Ball ist. Zudem haben sich die erfahrenen Sophie Schwander und Lea Dechnik bei der SG zurückgemeldet.

„Nunmehr stehen wir bei 25 Spielerinnen, darunter sechs Torhüterinnen. Wir sind also sehr gut aufgestellt“, so Coach Falk Preuschoff.

Seine Mannschaft beginnt die neue Serie am Sonnabend auswärts beim HSV Haldensleben und ist dort als Favorit anzusehen.