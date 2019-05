Der Stendaler LV hat am Leichtathletik-Sportfest in Wolmirstedt teilgenommen.

Wolmirstedt/Stendal l Am 1. Mai hat in Wolmirstedt ein Leichtathletik-Sportfest stattgefunden, an dem sich auch eine größere Abordnung von jungen Aktiven des Stendaler Leichtathletikvereins beteiligt war.

Bei bestem Leichtathletikwetter holten die Stendaler Athleten bei diesem Wettkampf allein elf Medaillen für ihren SLV 92. Die Starter für die LG Altmark waren sogar mit über 70 Plazierungen unter den ersten drei dabei.

Heiser überzeugt

Michl Heiser (Altersklasse M 8) war erfolgreichster Starter für die Kreisstädter, und zwar mit drei Gold- und einer Silbermedaille. Hervorzuheben ist seine Zeit von 3:09,55 Minuten über die Strecke von 800 Meter.

Mit vier persönlichen Bestleistungen lieferten Nico Leon Müller und Ande Wellerdt in Wolmirstedt außerordentliche Wettkämpfe ab.

Kunert holt zweimal Gold

Lea Kunert (Altersklasse W9) erkämpfte zweimal Gold bei diesem Sportfest (Sprint über 50 Meter, 800m) und einmal Bronze. Die 8,48 Sekunden über die 50 Meter waren eine persönliche Bestleistung.

Die persönliche Bestleistung von Emma Berg (3,94 Meter) im Weitsprung brachte ihr Silber ein. Ein persönlicher Rekord von Johanna Koch im Weitsprung reichte leider nicht für eine Medaille. Dafür ließ sie sich den Sieg beim Schlagballwurf nicht nehmen.

Borstel nach überstandener Verletzung top

Nach überstandener Verletzung wieder in Form, holte sich Line Borstel (Altersklasse W 13) den Sieg über die 75 Meter, Silber im Kugelstoßen und Bronze im Speerwurf-Wettbewerb.

Sina Baumann errang drei Silbermedaillen über die 75 Meter, im Weitsprung, sowie im Speerwurf. Dazu kam noch einmal Bronze (Disziplin Kugelstoßen).

Einen großen Kampf lieferten sich Justeen Becker als Siegerin und Friederieke Grobler als Zweitplatzierte über die Strecke von 800 Metern.

Silbermedaillen erreichten jeweils Helene Wellerdt (100 Meter, persönliche Bestleistung) und Anne Gebert im Speerwurf der Altersklasse W 14.