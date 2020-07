Emma Pfeffer gewann sowohl im Einzel, als auch im Doppel an der Seite von Johanna Albrecht zum Saisonauftakt.Foto: Uwe Meyer

Der Auftakt in die Übergangssaison, es gibt keine sportlichen Absteiger, ist auch im Nachwuchsbereich gemacht.

Stendal l Nach den Rückmeldungen zur aktuellen Spielserie nimmt aus der östlichen Altmark nur die SG Einheit Stendal am Spielbetrieb teil.

Bereichsklasse U18m Magdeburg

SG Einheit Stendal - MTC Germania 2:1. Mit einem knappen 2:1-Erfolg ist die erste Mannschaft der U18 männlich von der SG Einheit Stendal in die Saison gestartet. Während Nils Klinke das Einzel sicher in zwei Sätzen für sich entschied, musste sich Mika Einar Böhme glatt in zwei Sätzen geschlagen geben. Im abschließenden Doppel behielten die Hausherren nach zwei umkämpften Sätzen mit zweimal 6:4 die Oberhand.

Am kommenden Spieltag empfängt das Einheit-Duo mit dem Biederitzer TC einen Meisterschafts-Mitfavoriten.

Statistik

Einzel: Klinke - Schmidt 6:4, 6:3; Böhme - Meltendorf 1:6, 4:6

Doppel: Klinke/Böhme - Schmidt/Meltendorf 6:4, 6:4

Bereichsklasse U14w Magdeburg

SG Einheit Stendal - TC Rotehorn Magdeburg 3:0.

Das Einheit-Duo um Johanna Albrecht und Emma Pfeffer zeigte eine gute Leistung zum Auftakt in die Saison. Im Einzel verlief nur der erste Satz von Pfeffer umkämpfter, die sich nach 7:5-Satzgewinn im zweiten Durchgang weiter steigerte und diesen mit 6:1 gewann.

Einzel: Albrecht - Seipold 6:2, 6:0; Pfeffer - Tschenisch 7:5, 6:1

Doppel: Albrecht/Pfeffer - Seipold/Tschenisch 6:2, 6:1

U10 Mix Bereichsklasse

TC GW Gardelegen - Magdeburger TC Germania 0:3.

Kontrahent war in der Jugendbereichsklasse der Meisterschaftsfavorit Magdeburger TC Germania. Die Gäste, die bereits seit vier Jahren Tennis spielen, waren natürlich im Vorteil. Doch beide Gardelegener Spieler wehrten sich in den Einzeln und auch im Doppel, konnten am Ende aber die 0:3-Niederlage nicht verhindern.

Statistik

Einzel: Richard Wießel – Hanno von Fabeck 0:6, 1:6; Niklas Kahl – Nikola Batalski 0:6, 0:6

Doppel: Wießel/Kahl – von Fabeck/Batalski 0:6, 0:6.