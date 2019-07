Die Aushängeschilder der SG Einheit Stendal haben die Punktspielsaison in der Landesoberliga erfolgreich abgeschlossen.

Stendal l Die Herren im Kampf um den Klassenerhalt und die Herren 30 im Rennen um die Vize-Landesmeisterschaft: Für die Flaggschiffe der SG Einheit Stendal standen entscheidende Begegnungen zum Saisonfinale an.

Landesoberliga Herren

Einheit Stendal - TC Sandanger 8:1

Bis zum letzten Spieltag mussten die ersten Herren der SG Einheit um den Klassenerhalt zittern, ehe nach einem 8:1-Erfolg gegen den stark ersatzgeschwächten TC Sandanger Halle aufgeatmet werden konnte. Die Hallenser standen bereits vor dem letzten Spieltag als Landesmeister fest, schenkten der Partie wenig Bedeutung und reisten lediglich mit vier Spielern an. „Wir haben das Geschenk natürlich dankend angenommen. Als Landesmeister jedoch so aufzutreten, das finde ich sehr fragwürdig“, fand Einheit-Spieler Carsten Zeihn sehr kritische Worte zur Vorgehensweise der Gäste.

In den Einzeln punkteten Martin Holis, Carsten Zeihn und Jannes Birner neben den kampflosen Siegen von Robert Lemke und Maximilian Pefestorff. Dagegen musste sich Michael Seeber nach starkem ersten Satz, den der Routinier erst im Tiebreak verlor, gegen Kiyan Kasemi geschlagen geben. Zu den abschließenden Doppeln traten die Gäste erst gar nicht mehr an.

Zeihn kritisiert Gästeauftritt

„Hier wurde die sportliche Fairness und der Wettbewerb ganz klar mit Füßen getreten“, legte der Tangerhütter Zeihn nochmal nach.

Durch den überraschenden Sieg schließen die Einheit-Herren die Saison auf dem dritten Tabellenplatz der Landesoberliga ab.

Statistik

Einheit Stendal - TC Sandanger Halle 8:1

Einzel: Seeber - Kasemi 6:7, 0:3 Aufg. Seeber, Holis - Hesse 6:3, 6:1; Zeihn - Böhler 7:5, 6:1; Birner - Wolf 6:1, 6:3; Pefestorff kampflos, Lemke kampflos

Doppel: Kampflos an Einheit Stendal

Landesoberliga Herren 30

Einheit Stendal - 1. TC Magdeburg 7:2

Zwar war der Titeltraum bereits am vorletzten Spieltag für die Einheit-Herren 30 geplatzt, doch im direkten Duell gegen den Ostliga-Absteiger 1. TC Magdeburg sollte zumindest die Vize-Meisterschaft eingefahren werden. „Wir wollten die Partie nicht einfach abschenken, nur weil wir das große Ziel verfehlt haben“, erklärte Kapitän Carsten Zeihn.

So wurde der Einsatz des befreundeten Tschechen Martin Holis organisiert, um die eigenen Erfolgschancen gegen den in Bestbesetzung antretenden 1. TC Magdeburg zu erhöhen. Aufgrund der Hitze einigten sich beide Mannschaften, die Einzel alle zeitgleich zu beginnen. Mit Vorteil für die Gäste, die in vier von sechs Einzeln den ersten Satz gewannen. Doch Einheit behielt bei tropischen Temperaturen einen kühlen Kopf. Holis gewann sicher in zwei Sätzen, während Pefestorff und Seeber nach drei Sätzen für die Gastgeber punkteten. Als Dammert im dritten Satz mit 4:2 führte und erste Meinungen über mögliche Doppelaufstellungen ausgetauscht wurden, fand die Partie nach einer schweren Verletzung am Knöchel von TCM-Spieler Mackenzie einen vorzeitigen Abbruch. Die Gäste verzichteten daraufhin auch auf die Doppel.

Einheit Stendal - 1. TC Magdeburg 7:2

Einzel: Seeber - Schumacher 2:6, 6:2, 6:4; Holis - Hoberg 6:3, 6:0; Zeihn, C - Schramek 6:7, 6:4, 4:6; Fester - Brauns 1:6, 3:6; Pefestorff - Neumeister 6:0, 2:6, 6:4; Dammert - Mackenzie 3:6, 6:2, 4:2. w.o. Doppel: Kampflos an Einheit Stendal