Die Verbandsligamannschaft des FC Einheit Wernigerode startet in die Vorbereitung zur neuen Saison.

Wernigerode l Diese soll voraussichtlich am 15. bzw. 16. August starten. Eine finale Entscheidung steht noch aus und soll an diesem Wochenende fallen. Ab 11 Uhr bittet der neue Trainer Frank Rosenthal mit seinen Assistenten Heiko Helmstedt und Tino Leßmann im Wernigeröder Sportforum zum Training.

Raue kommt vom SVI

Dabei sind auch alle Neuzugänge. Zu den bekannten Namen gesellte sich noch Marco Raue vom Landesligisten Grün-Weiß Ilsenburg dazu. Auch wurden schon die ersten Testspiele vereinbart. So präsentieren sich die Einheit-Kicker dem heimischen Publikum schon am 17. Juli um 18.30 Uhr im Sportforum. Gegner ist Harzoberligist SV Eintracht Derenburg. Am 18. Juli folgt der zweite Test. Gegner ist der VfB Oschersleben.

Das Spiel findet in Oschersleben statt, Anpfiff ist um 13 Uhr. Am 22. Juli treffen die Hasseröder dann auf einen alten bekannten. Gegner ist im Thalenser Sportpark die heimische Elf des SV Stahl. Anstoßzeit ist um 18.30 Uhr. Weitere Testspiele werden zeitnah bekanntgegeben.