Wernigeröder Jonathan Toppel hat beim Ländervergleich die Mannschaft von Sachsen-Anhalt vertreten.

Wernigerode l Der Wernigeröder Leichtathlet Jonathan Toppel hat die Mannschaft von Sachsen-Anhalt beim Ländervergleich in Leuna stark vertreten und die Silbermedaille über 800 Meter erkämpft. Die Gesamtwertung ging diesmal überraschend an die Sachsen-Anhalter.

Der alljährlich stattfindende U 14-Ländervergleich zwischen den Landesverbänden aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt fand in diesem Jahr in Leuna statt. Der ausrichtende Verein TSV Leuna war somit nach 2016 zum zweiten Mal Gastgeber und bot den Aktiven eine sehr gut organisierte Veranstaltung. Die Sportler dankten es mit herausragenden Leistungen und vielen neuen Bestleistungen. Insgesamt waren bei widrigen Bedingungen rund 140 Sportlerinnen und Sportler der Jahrgänge 2006 und 2007 im Stadion des Friedens am Start.

Auswahlteam überzeugt

Die Athleten aus der Mannschaft Sachsen-Anhalts nutzten ihren Heimvorteil und gewannen überraschend die Gesamtwertung. Mit 168 Punkten fiel der Vorsprung vor Sachsen (139 Punkte) und Thüringen (118 Punkte) sehr deutlich aus. Auch in den Einzelwertungen der Mädchen und Jungen hatten die Sachsen-Anhalter mit jeweils 84 Punkten die Nase vorn. Im weiblichen Bereich war der Vorsprung auf Sachsen (67 Punkte) und Thüringen (61 Punkte) noch deutlicher als bei den Jungen. Hier errangen die Sachsen am Ende 72 Punkte und die Thüringer 57.

Einen wichtigen Anteil am Erfolg der Heimmannschaft hatte der Wernigeröder Jonathan Toppel vom Harz-Gebirgslaufverein, der fünf von sechs möglichen Punkten in die Teamwertung einbrachte. Der 13-Jährige ging auf seiner Paradedisziplin, dem 800 m-Lauf, an den Start und wollte nach Platz vier im Vorjahr diesmal unbedingt auf‘s Treppchen. Dies gelang ihm eindrucksvoll. Mit einem sehenswerten Finish auf der Zielgeraden überquerte der Harzer als Zweiter die Ziellinie und verfehlte in starken 2:21,01 min seine Bestzeit nur um wenige Hundertstelsekunden. Den Sieg sicherte sich Karl Schilbach aus Sachsen in 2:20,47 min. Dritter wurde Toppels Mannschaftskollege Leon-Joel Clair in 2:21,91 min.

„Jonathan ist nach seiner langen Verletzungspause jetzt wieder bei seinem alten Leistungsniveau angekommen“, freute sich der mitgereiste Heimtrainer Achim Daniel. Nun hoffen die Trainer, dass Jonathan sich auch im nächsten Jahr bei seiner ersten Mitteldeutschen Meisterschaft durchsetzen kann.