Die Frauen des SV Grün-Weiß Süplingen besiegen die OhreKicker aus Wolmirstedt klar mit 10:1.

Süplingen l Im letzten Saisonspiel der Staffel wollte Süplingen an die zuvor erfolgreichen Spiele anschließen und sich für den unnötigen Punktverlust aus dem Hinspiel gegen Wolmirstedt revanchieren. Dies gelang mehr als erfolgreich.

Mit hohem Tempo brachten Saskia Matthies und Stefanie Wrobel die Ohrekicker bereits in den Anfangsminuten in Schwierigkeiten. Es waren noch nicht einmal zehn Minuten gespielt, da führte der Gastgeber bereits mit 2:0. Das Fehlen zweier Stammspielerinnen auf Wolmirstedter Seite konnte vom Team nicht kompensiert werden und so wurde es den Süplingerinnen nicht schwer gemacht. Die Hintermannschaft hatte einen recht ruhigen Tag und konnte sich mit in die Vorwärtsbewegung einbringen.

Läuferisch und spielerisch dominierend wurde bis zur Halbzeitpause eine 5:0-Führung herausgeschossen. Nach der Pause eine Nachlässigkeit der Süplingerinnen und die Ohrekicker konnten den Ehrentreffer erzielen. Doch dann drehte der Gastgeber noch einmal auf. Mit Spielfreude wurden weitere fünf Treffer erzielt und bei besserer Chancenverwertung hätte es für Wolmirstedt noch ärger kommen können. So stand am Ende ein 10:1 zu Buche.

Spiele um Platz 3

Zum Abschluss trifft Süplinger als Staffelzweiter der Nordstaffel auf den Zweitplatzierten der Südstaffel, den Halleschen FC und spielt um Platz drei im Land. Hierbei geht es allerdings mit personellen Sorgen am kommenden Sonntag zuerst nach Halle, wo es gegen die offensiv stärkste Mannschaft (100 Tore) zu bestehen gilt, um eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am 2. Juni zu erzielen.

Tore: Saskia Matthies 4, Stefanie Wrobel 2, Judith Widdecke, Svenja Rauhut, Marie Fittkau, Angela Bethge