Mitchel Brouwer, Zeno Bouw und Carsten Oehm (von links) von der Allgemeinen Schießsportvereinigung „Prinz Willem Alexander“ aus Hulshorst in den Niederlanden strecken den Wanderpokal in die Höhe. Foto: Thomas Waßerberg

Beim elften Langbogenturnier der Walternienburger Burgschützen hatten die Sportler mit großer Hitrze zu kämpfen.

Walternienburg (twa/sza) l Einen Tag vorher reisten schon viele Gäste am Turnierplatz an, um Freundschaften zu vertiefen und Erlebnisse auszutauschen. Am Samstagmorgen kamen dann noch weitere Schützen aus mehreren Bundesländern zum Turnier. So waren trotz des sehr heißen Wetters etwa 35 Schützen am Start. Eine riesen Herausforderung für das ganze Team der Burgschützen. Sei es zur Verpflegung durch das Küchenteam um Sven Amenda und Christiane Seelig, die Vorbereitung, die Organisation und Auswertung durch Olaf Seelig und was sonst noch so alles dazugehört. Ein Dank auch an alle Sponsoren und Unterstützer, ohne die solch ein Turnier nicht möglich ist.

Parcours umgeplant

Aufgrund der heißen Temperaturen musste der Parcours kurzfristig umgeplant werden. Es herrschte höchste Waldbrandwarnstufe und der Wald war tabu. Familie Steinz von der LPHG Walternienburg stellte freundlicherweise ihre Wiesen zur Verfügung.

Davon ließen sich aber die Schützen nicht abhalten und gingen voll motiviert in den Rundkurs. Nach der offiziellen Begrüßung der Schützen durch den Vorsitzenden Heiko Block und seinen Stellvertreter Thomas Waßerberg wurde der Wanderpokal, den die Bogenschützen Börde im Vorjahr gewannen, an die Walternienburger übergeben. Dann ging es in Fünfergruppen zu den 22 Zielen, die in einem etwa Sechs-km-Rundkurs sehr anspruchsvoll gestellt waren. Am Samstag wurde eine Drei-Pfeil-Runde geschossen. Pro Ziel werden maximal drei Pfeile abgegeben. Der erste Pfeil der trifft, wird gewertet. Die Tageswertung floss am Ende in die Gesamtwertung über beide Tage ein.

Am Sonntag ging es auf eine weitere Runde in den Parcours zur sogenannten Doppel-Hunterrunde. Dabei mussten je zwei Pfeile geschossen werden, die beide in die Wertung kamen. Hier war Präzision gefragt. Wurde das Ziel verfehlt, gab es keine Wertungspunkte.

So wurde es am zweiten Tag noch einmal spannend, denn es ging auch um die Mannschaftswertung und den begehrten Pokal. Dabei gab es eine Riesenüberraschung. Nachdem zweimal in Folge die Bogenschützen Börde den Wanderpokal gewonnen hatten, ging er in diesem Jahr an die Gäste aus den Niederlanden von der Allgemeinen Schießsportvereinigung „Prinz Willem Alexander“ aus Hulshorst.

Nach der Siegerehrung traten alle Schützen die Heimreise an.