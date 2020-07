Dietmar Wollschläger vom TTC Anhalt Zerbst feiert seinen 60. Geburtstag.

Zerbst l Seit der Gründung im Mai 2002 ist er der Vorsitzende des TTC „Anhalt“ Zerbst. Ein Verein, der mit etwa 120 Mitgliedern einer der größten Tischtennis-Vereine von Sachsen-Anhalt ist.

Als Neunjähriger begann Dietmar Wollschläger das Tischtennis-Training in der kleinen Zerbster Turnhalle „Am Amtsmühlenweg“. Meist zweimal pro Woche fuhr der Junge in den 70er Jahren per Fahrrad von der Dobritzer Straße quer durch Zerbst in die Stadtrandsiedlung - damals war dies normal. Teilweise war seine ältere Schwester Bärbel auch beim Training dabei. Übungsleiter war freitagabends der Vater, Werner Wollschläger. Mittwochs hieß der Trainer Werner Albrecht. Dessen Sohn Bernd war zwei Jahre älter als Dietmar und wurde damals DDR-Jugendmeister im Doppel und im Mix. So spielstark waren Dietmar Wollschläger und seine Mannschaftskameraden nicht.

Mit altem Wartburg quer durch den Bezirk

Auf Kreisebene begannen die Tischtennis-Punktspiele für die damalige Kindermannschaft von der Tischtennis-Spielgemeinschaft (TTSG) Zerbst in Steutz. Die viel zu kleine Halle in Lübs mit vier Tischtennis-Tischen hintereinander war oftmals Austragungsort von Nachwuchs-Punktspielen in den 70er Jahren.

Bilder Wolfram Krügel war mit 3,5 Punkten Tagesbester. Foto: Sport Print Zander



Die fünf Zerbster Kinder Rainer Burow, Bernd Adolph, Holger Lüdicke, Dietmar Wollschläger und der früh verstorbene Michael Berzau fuhren über mehrere Jahre mit dem alten PKW Wartburg von Horst Burow quer durch den Bezirk Magdeburg. An einen Sonntagfrüh 1974 führte das Auswärtsspiel ganz weit westwärts nach Hötensleben, damals Sperrgebiet. In dieser Saison wurde die Jugendmannschaft von der TTSG Zerbst hinter Wolmirstedt Zweiter der Bezirksliga.

Von 1977 bis 1979 erlernte Dietmar Wollschläger den Beruf des Elektrikers bei der WEMA Zerbst. Nach Holger Lüdicke und Rainer Burow wurde dann auch er 1979 zur NVA nach Fünfeichen bei Neubrandenburg eingezogen. Tischtennis war 18 Monate lang nicht möglich. Nach dem Grundwehrdienst absolvierte er ein dreijähriges Fachhochschulstudium zum Elektroingenieur in Magdeburg.

Seine Sportart betrieb der Jubilar danach wieder und spielte in der Bezirksklasse und nach den Aufstiegen in der Bezirksliga B und Bezirksliga A Magdeburg mit seinem Verein TTSG Zerbst und später BSG Einheit/Empor Zerbst. 1983 erfolgte ein Umzug der meisten Herrenmannschaften in die damals neue und größere Turnhalle am Wegeberg. Auch das Training fand nun dort immer statt.

1989: Aktiv beim TSV „Rot-Weiß“ Zerbst

Nach dem Mauerfall im November 1989 wurde unter dem Namen TSV „Rot-Weiß“ Zerbst weiter intensiv Tischtennis gespielt. Die erste Herrenmannschaft der Nuthestädter wurden 1991 erster Landesmeister von Sachsen-Anhalt. Dietmar Wollschläger spielte damals mehrere Jahre Landesliga in der zweiten Mannschaft. Seine Tochter Sandra war nun auch beim Tischtennis erfolgreich und erreichte bei den Norddeutschen Mannschaftsmeisterschaften der Jugend in Brunsbüttel 2003 einen fünften Platz.

Leitung vom Vater übernommen

Im Mai 2002 trennte sich die große Abteilung Tischtennis vom TSV „Rot Weiß“ Zerbst und gründete den TTC „Anhalt“ Zerbst. Neuer Vorsitzender wurde Dietmar Wollschläger. Er übernahm die Leitung von seinem Vater. Sportlich war er mehrere Jahre Stammspieler in der zweithöchsten Liga von Sachsen-Anhalt. 2008 schafften die Herren vom TTC „Anhalt“ Zerbst erstmals den Aufstieg von der Landesliga in die Verbandsliga des TTVSA. Der Vorsitzende war dort aktiv dabei. Einige Jahre traten die Nuthestädter auf höchstem Niveau unseres Bundeslandes an.

Sein Sohn Erik spielte auch mehrere Jahre Tischtennis und erreichte im Nachwuchsbereich einige Erfolge. Nun starteten Vater und Sohn in der ersten und zweiten Mannschaft gemeinsam, zum Teil im selben Team.

Seit Ende 2015 ist das Sportzentrum in Zerbst-Nord mit zehn blauen Tischtennis-Tischen die Sportheimat für den TTC „Anhalt“ Zerbst.

Auch bei der vierten Wahlveranstaltung 2018 wurde Dietmar Wollschläger einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Seit dem Beginn sind Holger Lüdicke und Wolfram Krügel sein Stellvertreter bzw. sein Sport- und Jugendwart. Schon über Jahrzehnte werden immer am Jahresende eine Vereinsmeisterschaft und die abendliche Feier durchgeführt. Eine große Anzahl von Freizeitsportlern spielt fast jeden Donnerstag Tischtennis und ist auch sonst aktiv.

Seit 18 Jahren an der Spitze

Sechs Herren- und zwei Nachwuchsmannschaften starten bei den Punktspielen. Der Vorsitzende Dietmar Wollschläger hat dies seit 18 Jahren alles gut im Griff und trainiert seit einiger Zeit freitagnachmittags auch noch die Kinder und Jugendlichen seines Vereines.

2020 erreichte die erste Nachwuchsmannschaft vom TTC „Anhalt“ Zerbst den Kreismeistertitel von Anhalt-Bitterfeld. Die Auszeichnung fand vor wenigen Tagen statt.

Wünschen wir dem Jubilar immer Gesundheit, sportliche Erfolge und eine weiter erfolgreiche Leitung in den nächsten Jahren für den TTC „Anhalt „Zerbst.