Die Zerbster um Max Schröter (vorn) kicken nun in der Landesklasse 5.

Der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) den Rahmenterminplan für die kommende Spielzeit veröffentlicht.

Magdeburg/Zerbst l Wie bereits vermutet, eröffnet die Verbandsliga der Herren am 14. August das neue Spieljahr 2020/21.

Auch die Landesligen und ein Teil der Landesklasse, die Staffeln 1, 2, 5 und 6, werden am 15. August den Spielbetrieb eröffnen. Die Vorlagen des Spiel- und Jugendausschusses zu den Rahmenterminplänen und der Staffel-einteilung sowie der Entwurf des Rahmenterminplanes vom Frauen- und Mädchenausschuss zur Saison 2020/2021 wurden ebenfalls bestätigt.

Nedlitz und Zerbst in der Landesklasse aktiv

So werden sowohl der SC Vorfläming Nedlitz, der in der Landesklasse 2 verbleibt und auch der TSV Rot-Weiß Zerbst, der auf eigenen Antrag der Landesklasse 5 zugeordnet wurde, am 15. August mit dem Punktspielbetrieb beginnen.

Das darauffolgende Wochenende vom 21. bis 23. August steht dann ganz im Zeichen des Pokals. Neben dem „Finaltag der Amateure“, sollen dann auch die Kreispokal-Wettbewerbe bzw. die erste Runde im Landespokal ausgespielt werden.

Im Zeichen des Pokals

Im Kreispokal-Halbfinale erwartet der TSV Rot-Weiß Zerbst am Samstag, 22. August den SC Vorfläming Nedlitz. Im zweiten Halbfinale treffen in einem reinen Kreisoberliga-Duell die FSG Grün-Weiß/Chemie Rodleben und die FSG ESV Lok/ Blau-Weiß Dessau aufeinander. Anstoß beider Partien ist um 14 Uhr.

„In Anbetracht behördlicher Verfügungen (z.B. „Lockdown“) oder anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften sowie zur Gewährleistung und Durchsetzung hygienischer Standards zur Bekämpfung des Coronavirus empfiehlt das Präsidium den KFV/SFV für die Durchführung des Spielbetriebes Sonderregelungen in die Durchführungsbestimmungen für die Spielzeit 2020/2021 u.a. in Bezug zu Auf- und Abstieg, zur Festlegung von Heimrecht bzw. zu Abweichungen zum Rahmenterminplan aufzunehmen“, heißt es in der Pressemitteilung des FSA.

„Das Präsidium des FSA hat zusammen mit den spielleitenden Stellen zum Rahmenterminplan und zur Staffeleinteilung angeregt diskutiert und viele Varianten beleuchtet. Dabei wurde so weit wie möglich versucht, die Interessen aller Vereine zu berücksichtigen. Wir freuen uns jetzt auf den Start der neuen Spielzeit, wünschen allen Vereinen viel Erfolg und uns allen einen reibungslosen Ablauf der Saison 2020/2021“, sagte FSA-Vizepräsident Spielwesen, Jörg Bihlmeyer.