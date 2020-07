Die neue Spielgemeinschaft Garitz/Lindau hatte am vergangenen Freitag ein Probetraining für Kinder angeboten.

Garitz l „Das Training wurde sehr gut angenommen. Es war eine gute Beteiligung und es war richtig viel los“, sagte der Abteilungsleiter Fußball, Eric Metzker.

Tobias Fricke aus Lindau sowie die beiden C-Lizenz-Trainer Florian Aderholz und Jonas Rudolf führten das Training durch. Ziel ist es, eine E- und eine D-Jugend in den Spielbetrieb in der Kreisliga Anhalt zu schicken. „Die E-Jugend wird ganz neu starten. Bei der D-Jugend möchten wir die Spieler aus Lindau mit unseren Spielern ergänzen“, so Eric Metzker.

Training wird gut angenommen

Weiterhin ist es vorgesehen, auch für Kinder im G- und F-Jugend-Alter Training anzubieten. Das wird dann Florian Aderholz leiten. Zur Zeit trainieren noch alle Kinder zusammen.

„Für die ganz Kleinen werden wir noch keine Mannschaft für den Spielbetrieb melden. Da führen wir Gespräche mit dem TSV Rot-Weiß Zerbst, die eine F-Jugend unter Leitung von Walter Ruhmer haben. Eventuell werden unsere Spieler dann mit einer Gastspielgenehmigung in Zerbst spielen. Das müssen wir erstmal sehen“, erläuterte der 24-Jährige.

Jetzt steht erst einmal die Sommerpause an. Wann das Kindertraining wieder anläuft, wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Elf Neuzugänge

Im Männerbereich gibt es auch einige Nachrichten. So kann der SV Fortschritt Garitz gleich elf Neuzugänge vermelden. „Davon sind vier bis fünf Spieler für die zweite Mannschaft vorgesehen“, sagte Eric Metzker. Im Kader des Kreis-oberligisten Nicolas Heine (TSV Zerbst), Rene Gramsch (FSG Walternienburg-Güterglück), Emil Metzker (Zerbst) und Tobias Frens (Zerbst) wurden dem Kader bereits zugeordnet.

Drei Testspiele

Des Weiteren wurden drei Testspiele terminiert. Am Samstag, 15. August, ist der Kreisoberkiga-Aufsteiger Blau-Weiß Klieken II zu Gast. Am Samstag, 22. August, gastiert der SVG in Roßlau beim SV Germania (Landesklasse 5). Am Samstag, 29. August, steht dann nochmals ein Auswärtsspiel an. Da spielt der SVG beim Kreisligisten FSG Walternienburg-Güterglück.