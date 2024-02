Die Fußballer des 1. FC Magdeburg dürfen beim nächsten Heimspiel gegen Schalke 04 auf einem frisch verlegten Rollrasen auflaufen. Was Tausch und Geläuf so besonders macht. Mehr dazu auch im Video.

Mit Video: MDCC-Arena Magdeburg ist neu begrünt - so lief das mit dem Rasentausch

Magdeburg - In der MDCC-Arena, die Fans nur „HKS“ für Heinz-Krügel-Stadion als „Wohnzimmer“ des 1. FC Magdeburg nennen, hatten in den vergangenen Tagen nicht die Fußballer, sondern die Bauarbeiter das Sagen. Frischer Rollrasen wurde verlegt. Die Volksstimme fasst zusammen, wie es zu dem Tausch kam und was demnächst noch im Stadion verbaut wird und über das sich Fans freuen dürften.

Wie kam es zum Tausch?

Der Rasen war seit Monaten in schlechtem Zustand. Ursachen: Die Witterung, zu wenig Licht auf der Südseite und zu wenig Wind, der für ein gesundes Rasenwachstum ebenso notwendig ist.

Die MDCC-Arena in Magdeburg bekommt rechtzeitig vor dem Top-Spiel gegen Schalke 04 einen neuen Rasen. Die Arbeiten haben bereits begonnen und versprechen beste Spielbedingungen. (Kamera: Rainer Schweingel, Schnitt Bernd Stiasny)

Warum wurde jetzt getauscht?

Beim Spiel gegen Kiel am 2. Februar gab es gegenüber der Deutschen Fußballliga DFL sowohl von den beiden Mannschaften als auch von den Schiedsrichtern schlechte Bewertungen für den Rasen. Daraufhin gab es eine Aufforderung seitens der DFL, den Rasenzustand zu verbessern.

Bisherige Rasenwechsel: Kompletttausch Sommer 2016, Januar 2019, Teiltausch März 2020, September 2021.

Rasentausch in der Magdeburger MDCC-Arena. Rainer Schweingel

Wer ist für den Rasen in der MDCC-Arena verantwortlich?

Das ist die städtische Messegesellschaft MVGM. Sie betreibt das Stadion im Auftrag der Stadt als Stadioneigentümer und vermietet es an den FCM. Daher musste auch die MVGM die Entscheidung zum Rasentausch treffen.

Wer verlegt den Rasen?

Die Entscheidung fiel auf eine Firma aus Mecklenburg. Sie hatte auch schon Rasen im Düsseldorfer Stadion verlegt.

Welcher Rasen kommt zum Einsatz?

Beim Rasen handelt es sich um die Sorte Poa Pratensis – zu Deutsch Wiesen-Rispengras. Wegen ihrer Robustheit eignet sich die Sorte gut als Sportrasen. Bei einer Temperatur von drei bis sieben Grad Celsius setzt bei diesem Rasentyp das Wachstum ein. Drei bis vier Wochen beträgt die Anwachszeit. In der Hauptwachstumszeit muss der Rasen täglich geschnitten werden.

Wann sind die Arbeiten abgeschlossen?

Voraussichtlich heute sind alle 7.500 Quadratmeter Rollrasen verlegt. Zuvor war der alte Rasen abgefräst worden. Der neue Rasen wurde in etwa jeweils einen Meter breiten und rund zehn Meter langen Bahnen mit einer Maschine von einer Rolle abgezogen und auf dem Platz verlegt. Ein Maschine „klopfte“ die einzelnen Rasenteile fest und schob sie zum Verbund aneinander, damit sich eine einheitliche Grünfläche ergibt.

Was kostet der Tausch?

Der Rasentausch kostet 145.000 Euro.

Wann ist der Rasen bespielbar?

Ein paar Tage benötigt der Rasen, um sich „auszulegen“. Innerhalb von vier Wochen sollte er anwachsen. Spieltagpremiere hat der neue Rasen am 24. Februar gegen Schalke 04 zum Abendspiel.

Was befindet sich unter dem Rasen?

Die Bahnen des Rollrasen sind etwa vier Zentimeter dick. Sie werden auf die etwa 20 Zentimeter dicke Rasentragschicht (Mix Organik/Erde/Sand) aufgelegt. Unterm Rasen befindet sich auch die 24 Kilometer lange Rasenheizung, die wie eine heimische Fußbodenheizung funktioniert, im Winter dauerhaft läuft und erst bei beständigen Nachttemperaturen von mehr als acht Grad Celsius abgeschaltet wird. Im Boden ist auch das Drainagesystem verbaut, das Wasser ableitet. Ein Fall wie in Saarbrücken, wo kürzlich der Platz nach Starkregen unbespielbar war, ist in Magdeburg zwar nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich.

Wird der neue Rasen künstlich besonnt?

Nein, es gibt nur ein Mini-Anlage für den Torraum. Für den Kauf einer großen Besonnungsanlage müssten Anschaffung und Stromkosten gegen einen selteneren Rasentausch gegengerechnet werden. Einige Bundesligavereine habe solche Anlagen, tauschen aber trotzdem jährlich den Rasen.

In Kürze kommen neue LED-Wände und die neue Beschallungsanlage.