stadt fiebert dme wochenende entgegen Sommerhighlight in Gommern: Führt Diana II. ihr Amt weiter oder gibt es eine neue Gurkenkönigin?
In Gommern locken am Wochenende Rock am Rathaus und der beliebte Gurkenmarkt in die Stadt. Neben den Gurkenschäl-Wettbewerb wird die Ernennung der neuen (oder alten) Gurkenkönigin mit Spannung erwartet.
21.08.2025, 10:03
Gommern. - Am Wochenende verwandelt sich Gommern in eine Feiermeile. Gleich zwei Veranstaltungen sorgen dafür, dass der Platz des Friedens im Mittelpunkt steht: Am Sonnabend erklingt dort Rockmusik, am Sonntag lädt der Gurkenmarkt zum Bummeln, Schauen und Mitmachen ein. Was alles geplant ist.