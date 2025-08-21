In Gommern locken am Wochenende Rock am Rathaus und der beliebte Gurkenmarkt in die Stadt. Neben den Gurkenschäl-Wettbewerb wird die Ernennung der neuen (oder alten) Gurkenkönigin mit Spannung erwartet.

Sommerhighlight in Gommern: Führt Diana II. ihr Amt weiter oder gibt es eine neue Gurkenkönigin?

Gommern. - Am Wochenende verwandelt sich Gommern in eine Feiermeile. Gleich zwei Veranstaltungen sorgen dafür, dass der Platz des Friedens im Mittelpunkt steht: Am Sonnabend erklingt dort Rockmusik, am Sonntag lädt der Gurkenmarkt zum Bummeln, Schauen und Mitmachen ein. Was alles geplant ist.