Der deutsche Sportdirektor Felix Bitterling übernimmt eine neue Aufgabe bei der Internationalen Biathlon Union. Beim Dachverband war er schon einmal tätig.

Hochfilzen - Sportdirektor Felix Bitterling verlässt den Deutschen Skiverband nach dieser Saison auf eigenen Wunsch und kehrt zur Internationalen Biathlon Union zurück. Dort übernimmt er die Leitung einer neu geschaffenen Marketingabteilung, teilte der DSV am Rande des Weltcups der Skijäger in Hochfilzen mit. Bereits vor seinem Wechsel zum DSV war er beim Dachverband tätig.

„Felix hat in den vergangenen Jahren mit großem Engagement und hoher Professionalität die sportliche und organisatorische Entwicklung im deutschen Biathlon entscheidend geprägt“, sagte DSV-Vorstandssprecher Andreas Schlütter. „Für uns steht außer Frage, dass Felix seine Aufgaben im nun anstehenden Olympia-Winter vollumfänglich und im Sinne des DSV wahrnehmen wird. Er hat dabei auch das Mandat, die notwendigen Weichen für die Zeit nach der Olympia-Saison zu stellen, damit es zu keinem Bruch im System kommt.“

Auch Bitterling erklärte, dass seine „volle Aufmerksamkeit dem Olympia-Winter“ gelte. „Wir haben noch viel vor“, sagte er. „Mir war wichtig, diesen Schritt frühzeitig zu kommunizieren, um im Team Klarheit und Ruhe zu schaffen.“

Suche nach einem Nachfolger läuft

Die Suche nach einem Nachfolger läuft nach Angaben des DSV. Durch den frühzeitig und offen abgestimmten Übergabeprozess spüre man jedoch keinen zeitlichen Druck. Vielmehr arbeite der DSV an einer Lösung, die für „Kontinuität, Stabilität und Qualität“ stehe, hieß es in der Mitteilung abschließend.