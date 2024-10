Der deutsche Tischtennis-Profi Benedikt Duda spielt in der Form seines Lebens. Er erreicht das EM-Finale. Jetzt schlägt er sogar einen der besten chinesischen Spieler.

In Topform: Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Benedikt Duda.

Montpellier - Vier Tage nach dem Erreichen des EM-Endspiels hat der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Benedikt Duda für die nächste große Überraschung gesorgt. Beim WTT-Champions-Turnier in Montpellier schlug der 30-Jährige in der ersten Hauptrunde den dreimaligen Mannschafts-Weltmeister Lin Gaoyuan aus China in 3:1 Sätzen.

Bei den Europameisterschaften in Linz hatte Duda unter anderem den Olympia-Dritten Felix Lebrun (Frankreich) sowie den früheren Weltranglisten-Ersten Dimitrij Ovtcharov (Deutschland) besiegt und erst im Finale gegen den Franzosen Alexis Lebrun verloren.