Ein 16-Jähriger schießt in einem Nachtclub in Florida um sich und verletzt zehn Menschen. Unter den Opfern ist auch der Wide Receiver der Houston Texans.

Sanford - NFL-Profi Tank Dell ist bei einem Vorfall mit einer Schusswaffe verletzt worden. Das teilte sein Team, die Houston Texans, mit. Dell sei demnach in der Nacht zu Sonntag (Ortszeit) in Sanford im US-Bundesstaat Florida leicht verletzt und bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Laut US-Medien war der 24-Jährige in einem Nachtclub gewesen. Ein 16-Jähriger habe demnach zehn Personen verletzt und sei verhaftet worden. Dell soll den Angaben zufolge als Unbeteiligter betroffen worden sein. Dell hat bislang eine NFL-Saison für die Texans gespielt und in dieser Zeit sieben Touchdowns erzielt.

„Wir stehen in Kontakt mit ihm und seiner Familie und werden mehr Details bekannt geben, wenn es angemessen ist“, schrieben die Texans bei X (ehemals Twitter): „Aber wir bitten darum, dass Sie die Privatsphäre in diesem Moment respektieren.“