Der perfekte Saisonstart ist endgültig vorbei: Für Trainer Marco Sturm und die Boston Bruins gibt es in der NHL die nächste Niederlage. Aus deutscher Sicht darf nur Tim Stützle jubeln.

Las Vegas - Der frühere deutsche Eishockey-Nationalspieler Marco Sturm hat als Trainer des NHL-Clubs Boston Bruins nach perfektem Saisonstart die zweite Niederlage in Serie kassiert. Die Bruins verloren auswärts bei den Vegas Golden Knights mit 5:6. Sturm und Boston waren zuvor mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen in die Spielzeit gestartet, mussten sich zuletzt aber bereits den Tampa Bay Lightning geschlagen geben.

Stützle entscheidet deutsches Duell für sich

Auch Stürmerstar Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers mussten ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen. Die Kanadier verloren bei den New York Islanders mit 2:4. Draisaitl hatte im ersten Drittel den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 erzielt, es war bereits sein drittes Saisontor im vierten Spiel.

Einen Sieg durfte hingegen Tim Stützle mit seinen Ottawa Senators bejubeln. Das kanadische Team gewann sein Heimspiel gegen die Seattle Kraken mit 4:3 nach Penaltyschießen. Bei den Kraken feierte Torwart Philipp Grubauer sein Saisondebüt und parierte 21 von 24 Schüssen auf sein Tor. Im Shootout musste er allerdings zweimal hinter sich greifen, unter anderem verwandelte Stützle seinen Versuch und trug damit entscheidend zum Sieg seines Teams bei.