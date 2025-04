Sorge um Ski-Königin Federica Brignone: Bei den italienischen Meisterschaften stürzt sie schwer. Eine Computertomographie hat komplizierte Brüche in linken Knie ergeben. Was wird nun aus Olympia?

Val di Fassa - Die Skirennfahrerin Federica Brignone hat sich bei einem Sturz einen komplizierten Bruch am Schienbein und Wadenbein zugezogen. Die 34 Jahre alte Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin dürfte damit ausgerechnet vor Olympia 2026 in ihrer Heimat Italien lange ausfallen.

Sie war bei den italienischen Meisterschaften im Riesenslalom heftig gestürzt und erlitt eine mehrfache Fraktur des Schienbeinkopfes und des Wadenbeinkopfes im linken Knie. Das ergab eine Computertomographie in der Stadt Trient, wie Italiens Wintersportverband Fisi mitteilte. Brignone soll nun für eine Operation in ein Krankenhaus in der Metropole Mailand gebracht werden.

Folgenschwerer Fehler und Überschlag bei Rechtsschwung

Die beste Rennfahrerin der abgelaufenen Saison war zuvor in Val di Fassa schwer gestürzt und mit einem Hubschrauber in eine Klinik in Trient gebracht worden. Die Italienerin hatte er vor wenigen Tagen den alpinen Gesamtweltcup in Sun Valley in den USA gewonnen. In diesem Winter holte sie zudem WM-Gold in ihrer Paradedisziplin Riesentorlauf und Silber im Super-G.

Nun blieb sie im zweiten Lauf der nationalen Wettkämpfe bei einem Rechtsschwung im Tor hängen, verlor die Kontrolle, stürzte und überschlug sich dabei heftig, wie auf Filmaufnahmen zu sehen ist. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde sie sofort mit dem Helikopter abtransportiert.

Eigentlich Medaillenfavoritin für Heim-Winterspiele

Brignone gilt als aussichtsreiche Medaillenanwärterin Italiens bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo im Norden Italiens. Es ist bisher nicht bekannt, wie lange sie nach dem schweren Sturz ausfallen wird. Die Winterspiele finden vom 6. bis 22. Februar 2026 statt.