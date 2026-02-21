Diesen Tag wird Marijke Groenewoud so schnell nicht vergessen. Die niederländische Eisschnellläuferin gewinnt Gold im Massenstart. Nach der Siegerehrung wartet schon der nächste Glücksmoment auf sie.

Mailand - Erst Gold, dann Silber: Die niederländische Eisschnellläuferin Marijke Groenewoud hat kurz nach ihrem Olympiasieg im Massenstart auch noch einen Verlobungsring an den Finger bekommen. Ihr Partner Mike Dogterom überraschte die frisch gebackene Goldmedaillengewinnerin mit einem Heiratsantrag.

„Alles, was ich dachte, war: "Oh nein, wirklich, ist das wahr?"“

„Plötzlich ging jemand vor mir auf die Knie, und alles, was ich dachte, war: "Oh nein, wirklich, ist das wahr?" Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Es ist unglaublich. Ich kann kaum glauben, was mir gerade passiert ist“, sagte Groenewoud nach ihrem doppelten Glücksmoment.

Nach der Siegerehrung stieg Groenewoud nichtsahnend eine Treppe hinauf, nachdem sie fragenden Journalisten Rede und Antwort gestanden hatte. Nach einer kurzen Umarmung zückte Dogterom eine Schatulle aus seiner rechten hinteren Hosentasche und ging auf die Knie. Groenewoud sagte schnell „Ja“.

„Gold und Silber an einem Tag - was kann ich mir mehr wünschen?“

Auf die Frage, ob sie sich mehr über die Goldmedaille oder den Verlobungsring freue, antwortete die 27-Jährige: „Diese Frage habe ich jetzt schon ein paar Mal erhalten, aber ich freue mich über beides sehr. Ich bin heute für olympisches Gold angetreten, und ich werde mit Gold und einem silbernen Ring nach Hause gehen. Ich bin überglücklich.“ Für Groenewoud war es der perfekte Tag. „Gold und Silber an einem Tag - was kann ich mir mehr wünschen?“