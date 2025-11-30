Die NFL-Saison kommt so langsam in die heiße Phase auf dem Weg in die Playoffs - und die Houston Texans sind rechtzeitig in Form. Anderswo gibt es Überraschungen mit Konsequenzen.

Indianapolis - Die Houston Texans mit dem Stuttgarter Jakob Johnson haben ihr viertes NFL-Spiel in Serie gewonnen und mit dem Sieg gegen die Indianapolis Colts für Spannung auf dem Weg in die Playoffs gesorgt. Durch das 20:16 stehen die Texans nun bei sieben Saisonsiegen und haben vor dem anstehenden Duell mit den strauchelnden Kansas City Chiefs alle Chancen auf den Einzug in die Playoffs. „Wir sind super gefährlich. Wir haben ein paar enge Spiele gegen gute Gegner verloren, aber jetzt gewinnen wir sie und können machen, was wir wollen“, sagte Texans-Quarterback C.J. Stroud.

Die Colts, die sieben ihrer ersten acht Saisonspiele gewannen, aus den vergangenen vier Partien aber nur das Gastspiel gegen die Falcons in Berlin für sich entscheiden konnten, verloren in der AFC weiter an Boden. In ihrer Division rutschte das Team auf Rang zwei hinter die Jacksonville Jaguars, die ihr Duell mit den Tennessee Titans 25:3 gewannen. Die Colts und Jaguars treffen am kommenden Sonntag aufeinander.

Panthers überraschen Rams

Für eine Überraschung sorgten auch die Carolina Panthers mit dem 31:28 gegen die Los Angeles Rams. Die Rams rutschten dadurch auf Rang zwei in der NFC hinter die Chicago Bears. Die San Francisco 49ers vergrößerten durch ein 26:8 gegen die Cleveland Browns unterdessen ihren Puffer auf die Detroit Lions und festigten den letzten Playoff-Rang.