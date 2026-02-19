Talea Prepens schiebt seit dem vergangenen Jahr für den Mitteldeutschen SC an. Nach nur einem Einsatz im Europacup ist die 24-Jährige in einem Bob von Kim Kalicki gelandet – und kämpft nun in Cortina um ein glänzenden Ergebnis.

Sprint, Einstieg, Temporausch: Kim Kalicki (r.) und Talea Prepens sind ab diesem Freitag bei den Winterspielen am Start.

Cortina/Magdeburg. - Als die Bobpilotin Kim Kalicki im vergangenen Jahr die Studentin für Hörtechnik und Audiologie „offensiv angesprochen“ hat, wie Talea Prepens über diesen Moment berichtet, hatte die Anschieberin gerade mal einen Europacup absolviert und sich in dem einen oder anderen Lehrgang des Bob- und Schlittenverbandes (BSD) präsentiert. Prepens war eine Novizin im Eiskanal und gerade erst zum Mitteldeutschen Sportclub (MSC) gewechselt. Aber sie brachte eine Referenz mit, die sie auch für Kalicki interessant gemacht hat.