Nachdem Täve Schur den Landesverdienstorden von Sachsen-Anhalt bekam, wird auch wieder heftig über die Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Sports diskutiert. Jetzt macht sich auch Box-Legende Ulli Wegner dafür stark.

Beim Boxabend auf der Magdeburger Seebühne wurden im Mai auch Ulli Wegner und Täve Schur von den Fans gefeiert.

Magdeburg - Als Ulli Wegner kürzlich beim SES-Boxabend in Aschersleben am Ring saß, war er nicht nur von den Kämpfen begeistert. Nachdem er von sich aus auf Täve Schur zu sprechen kam, verfinsterte sich sein Gesicht und er war außer sich. „Dass man dem Täve immer noch die Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Sports verweigert, kann doch nicht wahr sein. Da muss die Öffentlichkeit endlich helfen“, schimpfte Wegner und betonte: „Er hat doch Geschichte für den deutschen Radsport geschrieben und diese Ehrung deshalb absolut verdient.“ Schur, der mit Vornamen eigentlich Gustav Adolf heißt, gewann unter anderem zwei Mal die Friedensfahrt (1955, 1959) und durfte sich zwei Mal (1958, 1959) das Regenbogentrikot als Weltmeister überstreifen.