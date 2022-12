Bundesliga-Wettkampf des SSV Samswegen wird erstmals gestreamt

Samswegen - Die Bundesliga-Saison 2022/23 geht in ihre vorentscheidende Phase. Mit den beiden aktuellen punktbesten Vereinen, dem SSV Samswegen (884 Punkte) und dem AC Mutterstadt (821,2) treffen am Sonnabend ab 18 Uhr im Bördedörfchen in der Vorrunde zwei der ambitioniertesten Anwärter auf einen der drei Finalplätze aufeinander. Nach den acht Vorrunden-Duellen qualifizieren sich lediglich die ersten drei Teams für den Endkampf um den deutschen Meistertitel.