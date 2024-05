Shanice Craft will bei der EM gut abschneiden. Sie peilt das Ticket für die Olympischen Spielen an.

Halle - Shanice Craft wird schon sehr genau über den großen Teich nach Eugene geschaut haben, wo ihre Konkurrentin um das Olympia-Ticket am vergangenen Sonnabend auf Weitenjagd gegangen war. Kristin Pudenz vom SC Potsdam brachte den ein Kilogramm schweren Diskus beim Diamond-League-Meeting in den USA allerdings nur auf 62,24 Meter, womit sie auf dem vierten Platz der deutschen Rangliste verharrte – und letztlich auch den Start bei der Europameisterschaft in Rom (7. bis 12. Juni) verpasste. So stehen also in der Nominierungsliste des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) die Namen Marike Steinacker (Leverkusen), Claudine Vita (Neubrandenburg) und eben Shanice Craft vom SV Halle geschrieben. Die Erleichterung wird im Hause Craft groß gewesen sein.