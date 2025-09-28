Julian Vogel darf nach dem Unentschieden gegen Sami Ahmeti seinen Junioren-WM-Gürtel der WBO im Superweltergewicht behalten. In Runde acht zog er sich einen Cut am rechten Auge zu, der ihn in den beiden Schlussrunden behinderte.

Aschersleben - Als die meisten Zuschauer des SES-Boxabends im Ascherslebener Ballhaus schon wieder zu Hause waren, musste Julian Vogel immer noch kämpfen. Kämpfen um die nötigen Tropfen für die Dopingprobe. Streng bewacht von einem Offiziellen durfte er zwar Fotos und Smalltalk mit seinen Fans machen, aber nicht die Arena verlassen. Gegen 2 Uhr war es endlich geschafft und der 22-Jährige konnte sich ins Ascherslebener Nachtleben verabschieden. Allerdings deutlich gezeichnet von einer echten Ringschlacht.