Bahn frei für den Aufgalopp: Der Auftaktveranstaltung des Magdeburger Renn-Vereins am 9. Mai steht nichts mehr im Wege.

Deshalb kann der Magdeburger Renn-Verein wie erhofft in die Saison starten

Auch in diesem Jahr werden sich derartige Szenen geprägt von Spannung abspielen.

Magdeburg - Präsident Heinz Baltus war immer optimistisch und hat am Ende Recht behalten. Aufgrund des Hochwassers hatte es lange Zeit Zweifel am geplanten Saisonstart des Magdeburger Renn-Vereins gegeben, doch nachdem kürzlich auch die mobile Schutzwand auf dem Herrenkruggelände abgebaut werden konnte, heißt es nun: Bahn frei für 2024. „Daran, dass wir es schaffen, habe ich nie gezweifelt. Das Hauptproblem war und ist die Beregnung, die durch den Frost gelitten hat und vermutlich repariert werden muss. Wir werden in Kürze einen Test vornehmen“, sagte Baltus, der froh ist, „dass die Stadt einen Großteil der entstandenen Schäden übernimmt“.