Schwimmen Drückende Hitze, dreckiges Wasser: Bei der WM geht es für Florian Wellbrock vom SCM um mehr als einen Titel

Florian Wellbrock schwimmt ab Sonntag in Japan um einen WM-Titel. In vier Wettbewerben geht der Olympia-Sieger vom SCM an den Start. Doch in Fukuoka gibt es noch viel mehr zu gewinnen.