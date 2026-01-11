Beim neunten Platz in Winterberg hat sich gezeigt: Für den Doppelsitzer-Piloten und seinen Sozius gibt es bis zu den Winterspielen noch einiges zu tun.

Winterberg/Magdeburg - Toni Eggert wurde an den beiden Renn-Wochenenden in diesem Jahr vor allem von seinem eigenen Kopfschütteln dominiert. Nach beinahe jedem Zieleinlauf musste man seine Unzufriedenheit in Mimik und Gestik zur Kenntnis nehmen. Am Sonntag in Winterberg war das nicht anders. Der 37-jährige Doppelsitzer-Pilot erreichte mit Florian Müller den neunten Platz beim Weltcup der Rennrodler. Aber allein die Platzierung wird es nicht gewesen sein, die Eggert missfiel. Der Rückstand auf das Siegerduo Tobias Wendl/Tobias Arlt, das zugleich den Europameistertitel feierte, wird ihn geärgert haben – 0,474 Sekunden.