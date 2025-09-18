Bei seinen dritten Weltmeisterschaften nimmt der Diskushüne den sechsten Platz ins Visier. Warum Tokio ein Wettkampf mit besonderer Bedeutung für den 27-Jährigen ist.

Janssen vom SCM: Es geht um mehr als um den „Lucky Punch“

Henrik Janssen hat in dieser Saison zu einer starken Konstanz gefunden. Jetzt hofft er auf einen besonders weiten Wurf in Tokio.

Magdeburg - Noch vor einigen Tagen erfuhr man beim Blick ins Internet, speziell im Lexikon für freischaffende Denker namens „Wikipedia“, Erstaunliches über Henrik Janssen. Namentlich wurde dort eine Maria erwähnt, die sich einst als Hammerwerferin für Russland verdient gemacht hat. Mit Maria soll der Diskushüne vom SC Magdeburg eine eheähnliche Gemeinschaft gebildet haben, was selbst Janssen doch sehr verwunderte. „Russische Hammerwerferinnen gab es bestimmt einige“, sagte Janssen also gewohnt trocken, „damit kann ich aber persönlich nichts anfangen.“